Die Scheinwerfer leuchten, zwei Kameras zeichnen auf, viele Augenpaare beobachten. An einer Kamera ist vorne ein Wattestäbchen befestigt, was ins Bild ragt. Der Kameramann läuft zielgerichtet los und landet mit dem Stäbchen in Papaplattes Mund. Der lacht los: „Ey das ist das geilste, was ich jemals gemacht habe“.

Papaplatte, das ist Kevin Teller. Mit 2,7 Millionen Followern auf Twitch ist er einer der bekanntesten Streamer Deutschlands. Beinahe täglich spricht der 27-Jährige in seinen Livestreams über alles, was gerade angesagt ist, was ihn bewegt, was bei ihm Thema ist. Seine Zuschauer:innen sind überwiegend zwischen 16 und 25 Jahre alt: Genau die Menschen also, die statistisch gesehen am häufigsten als Stammzellspender:innen infrage kommen.

Und genau deswegen engagiert er sich für die DKMS – ein ‚perfect Match‘. Erklärt im neuen FAQ-Format, wie die Registrierung als potenzielle:r Stammzellspender:in abläuft, wie die Spende funktioniert und wie man die gemeinnützige Organisation noch im Einsatz gegen Blutkrebs unterstützen kann. Seid gespannt auf die weiteren Videos, die wir euch u.a. in unserem DKMS YouTube-Kanal in den nächsten Wochen hochladen.

So einfach ist die Registrierung als Stammzellspender:in! 🤯 Papaplatte erklärt 02:38

„Ich habe einen riesigen Fehler gemacht vor genau einem Jahr, Freunde, und ihr könnt es besser machen“, gesteht Kevin direkt in die Kamera. „Vor genau einem Jahr habe ich mir ein Registrierungsset bei der DKMS bestellt und habe es wie ein Vollidiot nicht zurückgeschickt.“ Dabei ist das das wichtigste an der Registrierung, weiß er heute. „Die Stäbchen müssen so schnell wie möglich ins Labor und da gucken die dann so mäßig, ob ihr ein Match seid. Und dann könnt ihr einfach vielleicht ein Menschenleben retten, so.“

Damit spricht der Streamer etwas an, womit er nicht allein ist. Fast ein Drittel aller, die sich ein DKMS Registrierungsset bestellen, vergessen, es auch wieder zurückzuschicken. Auch Papaplatte hat letztes Jahr so zwar den Abstrich der Wangenschleimhaut gemacht, das Set aber nicht wieder zurück zum Briefkasten gebracht. Seine Registrierung kam also nie bei der DKMS an. Damals hatte er in seinem Stream die Schatzsuche von Joko und Klaas verfolgt und sich so zum ersten Mal intensiv mit der DKMS auseinandergesetzt. Für eine vollständige Registrierung hat es im November 2023 nicht gereicht, doch: Am World Blood Cancer Day (WBCD), dem jährlichen DKMS Aktionstag im Mai 2024 war er einer der Prominenten, die für die Mission der DKMS den ‚Mund auf‘-gemacht haben. Über 500 seiner Fans konnte er überzeugen, sich zu registrieren. Und auch er selbst konnte endlich die Registrierung nachholen. Das Set aus Wattestäbchen und Einwilligungserklärung hat er diesmal direkt wieder abgeben. Seitdem ist Kevin auch selbst offiziell registriert als potenzieller Lebensretter. „Registriert euch, das dauert legit nur 30 Sekunden oder so, Freunde.“

Pappaplatte erklärt im neuen FAQ-Format, wie die Registrierung abläuft

Papaplatte erklärt die DKMS Welt: Mal mit den medizinischen Wattestäbchen in der Hand, mal mit der XXL Version, mal mit einem 27-Sekunden-Timer oder dem Modell einer Stammzelle. „Jede Registrierung kostet 50 Euro, aber für euch ist das kostenlos. Also wenn ihr kein Geld habt, alles easy! Aber wenn ihr noch ein oder zwei Euro rumliegen habt, ballert die lieber an die DKMS raus, als an irgendwelche Streamer“, sagt er und lacht.

Als die Setbeleuchtung am Ende des Tages ausgeht, sind alle Videos im Kasten. Und darin geht’s dieses Mal nicht um Gaming, Sport oder Popkultur. Sondern um Infos, die „legit“ Leben retten.

So einfach geht’s: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist bedeutsamer als je zuvor. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.

So kannst du aktiv werden:

1. Bestell dir ein kostenloses Registrierungsset!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig:

Deine Registrierung ist freiwillig Eine Registrierung bei uns ist, ebenso wie eine eventuelle Stammzellspende, immer freiwillig. Wir freuen uns, wenn ihr euch aufgrund dieser Aktion bewusst zu einer Registrierung entschließt und euch mit unserem lebenswichtigen Thema auseinandersetzt.

Sende dein Registrierungsset zurück Bitte beachtet: Nur zurückgesendete Registrierungssets und ernstgemeinte Registrierungen helfen der Aktion und damit Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

2. Spread the word: Mach Lärm und trag die Botschaft weiter

Du bist schon registriert oder kannst es aus verschiedenen Gründen nicht? Trotzdem bist du ein wichtiger Teil der Aktion und kannst dabei sein! Mach Lärm für die DKMS. Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis über die Aktion. Damit sorgen wir alle dafür, dass so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren.

3. Setz dich nachhaltig ein

Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben. Eine Übersicht gibt es hier!

Ganz einfach dein Registrierungsset zu dir nach Hause bestellen – und zurücksenden nicht vergessen! Jetzt registrieren

Die Botschaft lautet: Alle können mitmachen und mithelfen, denn nur gemeinsam sind wir stark

Wichtig zu wissen: Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. Spendernachwuchs wird deshalb dringend gesucht. Idealerweise übernehmen junge Menschen mit ihrer Registrierung den Staffelstab.