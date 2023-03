Im Sandkasten buddeln, mit Lego bauen und dem Papa am Auto schrauben – Samu hat noch so viel vor. Doch der aufgeweckte 5-jährige Junge aus Großefehn in Ostfriesland ist lebensbedrohlich erkrankt: akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Nur eine Stammzellspende kann ihm helfen. Familie und Freunde organisieren zusammen mit dem Verein LEUKIN e.V. und der DKMS die Registrierungsaktion in Großefehn und bitten gesunde Menschen, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, sich registrieren zu lassen.

Mehr als 11,5 Millionen Menschen sind bei der DKMS als potenzielle Stammzellspender:innen registriert, doch niemand davon ist ein Match für Samu, den kleinen Jungen aus Ostfriesland. Im November des vergangenen Jahres wurde bei ihm eine akute lymphatische Leukämie diagnostiziert. Für Samu eine lebensbedrohliche Krankheit, für die Familie ein Schock. Seit diesem Moment bestimmen stationäre Klinikaufenthalte oder tägliche Fahrten ins Krankenhaus nach Bremen seinen Alltag und den seiner Eltern.

Für Mailin, die ein Jahr ältere Schwester von Samu, ist das eine schwer zu ertragende Situation. „Die ständige Trennung von ihrem Bruder und ihrer Mama macht ihr zu schaffen“, berichtet Melanie. „Und wir als Eltern funktionieren einfach nur. Obwohl es uns fast das Herz bricht, Samu so leiden zu sehen.“ Dabei ist Samu ein kleiner Kämpfer, der an vielen Dingen im Leben Freude hat und so gerne wieder mit seinem Go-Kart herumdüsen möchte. Doch nicht nur dafür fehlen Samu derzeit Kraft und Energie. Freunde zu treffen, ist wegen der Infektionsgefahr genauso unmöglich.

Einziger Ausweg: eine Stammzellspende. „Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren lassen. Denn nur so können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Mama Melanie. Aus diesem Grund soll es eine Registrierungsaktion in Großefehn geben. Familie und Freunde organisieren diese mit Unterstützung des Vereins zur Hilfe leukämiekranker Kinder LEUKIN e.V. und uns am 15. April an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Großefehn. Der Verein LEUKIN ist seit mehr als 25 Jahren Partner der DKMS und übernimmt bei dieser Aktion die Kosten in Höhe von 40 Euro für jede Registrierung. Diese Finanzierung ist nur durch großzügige Spenden von Personen und Firmen möglich. Jeder Euro kann Leben retten. Weitere Informationen: https://www.leukin.net/service-points Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich online eine Registrierungsset nach Hause schicken zu lassen unter www.dkms.de/samu.