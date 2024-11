Ein Song und ein zweites Leben für Sara

Musik kann für Menschen mit Blutkrebs eine große Bedeutung bekommen. Bestimmte Songs werden zu Begleitern und geben Kraft in schweren Zeiten. Doch selten kommt es vor, dass für jemanden extra ein Song geschrieben wird – wie im Fall der 23-jährigen Sara aus Mainz. Sara ist bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Beim ersten Mal konnte eine Chemotherapie die Krankheit verdrängen, doch nun benötigt Sara eine Stammzellspende.

Als Steffen Johr von der Lebenshilfe Aachen von Saras Schicksal hörte, wollte er helfen. Innerhalb einer Woche schrieb seine inklusive Band NeonGrau52 einen Song für sie. Darin rappen auch Menschen mit Down-Syndrom für Sara, die ebenfalls das Down-Syndrom hat, und rufen zur Registrierung bei der DKMS auf. Ein Akt der Solidarität mit ihr und allen anderen Menschen mit Blutkrebs. Menschen mit Down-Syndrom haben ein erhöhtes Risiko, an Leukämie zu erkranken. Dies wird auf die Veränderung bestimmter Chromosomen zurückgeführt.

Das YouTube-Video zu Saras Lied zeigt Bilder aus dem Leben der jungen Frau: Sara beim Autoscooter fahren, Sara lächelnd mit Faschingsschminke, dann Sara ernst mit einem Kuscheltier im Klinikbett. Ernst ist auch die Stimmung in der Familie und im Freundeskreis, denn alle machen sich Sorgen. Für Sara ist es nicht das erste Mal, dass sie an Blutkrebs erkrankt ist. „Von April 2020 bis Juni 2022 hat sie das erste Mal gegen die Leukämie gekämpft, die Chemotherapie durchgestanden und als strahlende Siegerin die onkologische Station verlassen. Jetzt, als sie gerade wieder voll im Leben stand, kam der Blutkrebs zurück“, berichten Saras Eltern bedrückt.

Eigentlich ist Sara sehr fröhlich. Sie liebt die Nähe zu Menschen, und wen sie einmal ins Herz geschlossen hat, der ist für immer darin. Und Sara hat Zukunftspläne: Erst diesen Monat hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen. Sie träumt davon, in ein betreutes Wohnen zu ziehen, zu arbeiten und Zeit mit ihrem Freund zu verbringen. Doch aktuell besteht ihr Alltag aus Klinikaufenthalten. „Wir teilen uns die ‚Schichten‘ im Krankenhaus. Es ist immer einer von uns zwischen 9 und 21/22 Uhr bei ihr“, sagen ihre Eltern. Jetzt gilt es für Sara, erst die Chemotherapien und dann die Stammzelltransplantation erfolgreich zu durchlaufen, um wieder gesund zu werden.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Sara und anderen von Blutkrebs Betroffenen helfen und sich in unsere Spenderdatei aufnehmen lassen – sowohl über die Online-Registrierungsseite dkms.de/fuersara als auch bei einer öffentlichen Registrierungsaktion im Raum Mainz. Die Aktion „Schenkt Sara Leben“ findet am 17. November von 14 bis 18 Uhr im Camarahaus, Alte Landstr. 30 in 55268 Nieder-Olm statt. Bitte bringt zur Aktion ein Smartphone mit, da im ersten Schritt die persönlichen Daten in einem digitalen Formular hinterlegt werden und im zweiten Schritt der Wangenschleimhautabstrich durchgeführt wird. Macht mit und seid dabei – für Sara und andere!