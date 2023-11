Shahil kämpft ums Überleben: Zeit für einen Superhelden

Shahil, ein fünfjähriger Junge aus Bad Bentheim, wünscht sich sehr, später einmal als Feuerwehrmann das Leben anderer zu retten. Aktuell ist es jedoch er selbst, der auf eine Heldin oder einen Helden angewiesen ist. Er kann nur überleben, wenn es einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Am 19. November gibt es in Bad Bentheim die Möglichkeit, sich bei einer Vor-Ort-Aktion registrieren zu lassen.

Fußballspielen, mit Lego bauen und vor allem als Feuerwehrmann Sam oder Spiderman im Spiel die Welt retten – das ist der kleine Kosmos von Shahil. Und zwar bis die „Wolken wieder lila sind“, wie es in seinem Lieblingssong von Marteria heißt. Zumindest war das bis zum August so, bevor seine Eltern feststellten, dass mit dem kleinen Shahil etwas nicht stimmte. Zahlreiche Untersuchungen und eine große Labordiagnostik später war klar: Shahil leidet unter Leukämie. Blutkrebs.

Bei Shahils Mutter kamen in diesem Moment große Ängste auf, denn sie hat ihren Vater und ihren Bruder bereits an den Krebs verloren, Shahil soll dieses Schicksal nicht teilen. „Er ist so ein kleiner, starker Junge“, erzählt sie. „Er liebt seine Zwillingsschwester Fatima, begeistert sich für alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat und hat trotz der vielen Therapien sein Lachen nicht verloren.“ Seit Ende August ist Shahil Intensivpatient im Klinikum, und erträgt derzeit sehr tapfer einen wahren Marathon von Chemotherapien. Doch die Ärzte wissen: Wirklich helfen kann dem kleinen Shahil, der er kürzlich seinen fünften Geburtstag feierte, nur eine Stammzellspende. Gesucht wird der Superheld oder die Superheldin für Shahil.

Das Umfeld von Familie, Freunden und Vereinen macht dafür mobil: In den sozialen Medien teilen viele den DKMS-Registrierungsaufruf, auch der Sportverein, in dem Shahil mit seiner Schwester einmal wöchentlich zum Taekwondo ging. Besonders engagieren sich die Mitglieder des örtlichen Sportvereins SV Bad Bentheim 1894, aus dessen Reihen 2016 bereits einmal ein Lebensretter durch Stammzellenspende hervorging. Lars hatte sich bei einer Aktion vor fast genau fünf Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen.

Unter dem Motto „Wir zeigen Blutkrebs die rote Karte“ organisiert der Verein gemeinsam mit der DKMS am 19. November zwischen 11 und 16 Uhr auf der Sportanlage in der Gutenbergstraße 8 in Bad Bentheim eine Registrierungsaktion. „Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen für Shahil und andere Patient:innen weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter und damit als Superheld gefunden werden“, weiß Shahils Mutter.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Shahil und anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/shahil die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Übrigens: Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.