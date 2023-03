Sonnenstrahlen sammeln für Marina

Kennt ihr Frederick von Leo Lionni? Es ist die Kindergeschichte einer Maus, die nicht wie die anderen für den Winter Körner und Nüsse, sondern Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammelt – also Träume und Hoffnungen. Genau das tut Marina gerade, die lebenslustige Mama zweier Teenager aus Köln. Aus einem ganz bestimmten Grund: Marina hat Myelodysplastisches Syndrom und kann nur durch eine Stammzellspende überleben. Helft ihr, Sonnenstrahlen und damit Hoffnung zu sammeln und lasst euch registrieren.

„Ich will noch nicht gehen. Ich will noch tanzen, die Polarlichter sehen und meine zukünftigen Enkel mit Schokolade vollstopfen!“ Wie gerne Marina lebt, spürt man mit jedem Satz, jeder Tat und jedem Lachen der 41-Jährigen. Sie liebt ihren Beruf als Erzieherin und verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie. Geduldig lässt sie sich bei Spieleabenden beim Monopoly „ausnehmen“ und erträgt gelassen ihr Würfelpech bei Quixx oder Kniffel. Schwer zu ertragen für die ganze Familie ist jedoch die Diagnose myelodysplastisches Syndrom (MDS), mit der Marina seit Oktober leben muss. Beim MDS handelt es sich um eine Gruppe unterschiedlicher Erkrankungen des blutbildenden Systemes. Von dieser Erkrankung kann Marina nur mithilfe einer Stammzellspende geheilt werden.

Bereits im Mai war bei einer Blutuntersuchung zur Kontrolle ihrer Schilddrüse aufgefallen, dass sie zu wenig rote Blutkörperchen hat. Zur Abklärung der Ursache musste Marina sich zahlreichen Untersuchungen unterziehen. Sie selbst dachte zunächst an eine mögliche Folge ihrer Corona-Erkrankung. Doch die wahre Diagnose – MDS – ist lebensbedrohlich. „Nach einer anfänglichen Schockstarre und vielen Tränen haben wir relativ schnell beschlossen, dass alles gut ausgeht. Eine andere Option habe ich nicht. Also Augen zu und durch.“ Marina hat Power und Lebensmut, aber sie hat auch ein bisschen Angst vor der schweren Zeit, die ihr im Krankenhaus bevorsteht. „Bis es losgeht mit der Behandlung sammle ich schöne Dinge wie die Maus Frederick – für meinen Winter, wenn meine Lieben nicht bei mir sein können. Ich gehe mit meinen Freundinnen frühstücken, mit meinen Kindern in den Zoo und besuche sämtliche Lieblingsrestaurants.“





Damit Marina weiter schöne Dinge erleben und sich gemeinsam mit ihrem Mann „später“ den Traum vom eigenen Wohnmobil erfüllen kann, benötigt sie die Hilfe möglichst vieler potenzieller Stammzellspender:innen. „Wir wollen noch unsere Sehnsuchtsorte besuchen: Irland, Dänemark, Finnland ... Ich hab also noch gar keine Zeit zum Sterben.“

Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, kannst du vielleicht Marinas Leben retten – einfach, indem du dich in unsere Spenderdatei aufnehmen lässt. Und so geht’s: Bestell dir über www.dkms.de/marina ein Registrierungsset nach Hause und nimm mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung einen Wangenschleimhautabstrich bei dir vor. Schick den Umschlag an uns zurück und drück die Daumen! Denn vielleicht kann Marina oder eine andere betroffene Person mit deiner Hilfe die lebensbedrohliche Erkrankung überwinden.