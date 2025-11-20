Stephans Kampf gegen Blutkrebs

Stephan (51) aus München ist nicht nur Vater, Lebenspartner, Sohn und Bruder – er ist das Herz seiner Familie.
Doch nun ist er an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Nur eine passende Stammzellspende kann sein Leben retten.
Stephan ist vieles: Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann – und vor allem ein liebevoller Vater von drei eigenen und zwei Patchwork-Kindern. Er ist der Fels in der Brandung für alle, die ihn lieben.
Seine großen Kinder mussten bereits den Tod ihrer Mutter verkraften. Jetzt steht ihr Vater vor der größten Herausforderung seines Lebens. Ohne eine passende Stammzellspende hat Stephan keine Chance.
Stephans Erkrankung kam plötzlich – und sie ist lebensbedrohlich. Die einzige Chance auf Heilung: eine Transplantation mit passenden Stammzellen.
Noch wurde kein passender „genetischer Zwilling“ gefunden. Doch je mehr Menschen sich registrieren, desto größer wird die Hoffnung – für Stephan und viele andere.
🗓 Samstag, 22. November 2025
🕐 13:00 – 16:30 Uhr
📌 Seidlvilla e.V. – Max Gorbach Zimmer (EG)
Nikolaiplatz 1B, 80802 München
Die Registrierung geht einfach, schnell und ist digital.
Bitte bring ein Smartphone mit.
Du bist zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund? Dann kannst du dich ganz unkompliziert von zu Hause registrieren. Drei Wattestäbchen, ein paar Minuten deiner Zeit – und vielleicht rettest du das Leben eines Vaters, Partners, Freundes.
🔗 Mehr Infos unter https://www.dkms.de/spender-werden
🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.
Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung kannst auch du helfen.
💳 DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE83 7004 0060 8987 0009 22
Verwendungszweck: Stephan