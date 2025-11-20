Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Kampagnen & Aktivitäten

Stephans Kampf gegen Blutkrebs

"Nicht unser Papa!"
Hilf mit, Stephan und allen anderen Blutkrebspatient:innen das Leben zu retten. 
Jetzt registrieren

Stephan (51) aus München ist nicht nur Vater, Lebenspartner, Sohn und Bruder – er ist das Herz seiner Familie.
Doch nun ist er an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Nur eine passende Stammzellspende kann sein Leben retten.

💛Ein Mensch, der Halt gibt – jetzt braucht er selbst Unterstützung

Stephan ist vieles: Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann – und vor allem ein liebevoller Vater von drei eigenen und zwei Patchwork-Kindern. Er ist der Fels in der Brandung für alle, die ihn lieben.

„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand, sich zu registrieren.“ - Nina, Lebenspartnerin von Stephan

Seine großen Kinder mussten bereits den Tod ihrer Mutter verkraften. Jetzt steht ihr Vater vor der größten Herausforderung seines Lebens. Ohne eine passende Stammzellspende hat Stephan keine Chance.

Stephan benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben.

🧬 Die Diagnose: Akute myeloische Leukämie

Stephans Erkrankung kam plötzlich – und sie ist lebensbedrohlich. Die einzige Chance auf Heilung: eine Transplantation mit passenden Stammzellen.

Noch wurde kein passender „genetischer Zwilling“ gefunden. Doch je mehr Menschen sich registrieren, desto größer wird die Hoffnung – für Stephan und viele andere.

📍Registrierungsaktion in München

🗓 Samstag, 22. November 2025
🕐 13:00 – 16:30 Uhr
📌 Seidlvilla e.V. – Max Gorbach Zimmer (EG)
Nikolaiplatz 1B, 80802 München

Die Registrierung geht einfach, schnell und ist digital.
Bitte bring ein Smartphone mit.

„Wir kämpfen weiter – und hoffen auf eure Unterstützung!“
Stephan verliert trotz allem nicht seinen Humor. Nicht seine Hoffnung. Nicht seinen Lebenswillen. Und seine Familie kämpft an seiner Seite.
Spender:in werden

💌 Oder direkt online registrieren

Du bist zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund? Dann kannst du dich ganz unkompliziert von zu Hause registrieren. Drei Wattestäbchen, ein paar Minuten deiner Zeit – und vielleicht rettest du das Leben eines Vaters, Partners, Freundes.

🔗 Mehr Infos unter https://www.dkms.de/spender-werden

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ein Mann sitzt mit erhobenen Armen auf einem Stuhl
Stephan auf der Skipiste.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung kannst auch du helfen.

💳 DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE83 7004 0060 8987 0009 22
Verwendungszweck: Stephan

Start virtual drive.
Weitere Online-Aktionen
Hier findest du einen Überblick über alle Online-Aktionen. Patient:innen in aller Welt sind dringend auf Unterstützung und die Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder eines passenden Stammzellspenders angewiesen. Werde auch du aktiv und schenke eine zweite Chance auf Leben!
Zu den Online-Aktionen
Artikel
Warum wir dich als Lebensretter:in brauchen
Artikel
So wirst du Stammzellspender:in
Artikel
So spendest du Stammzellen

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatienten neue Hoffnung auf Leben geben.
Spender:in werden
Überzeuge deine Freund:innen
Geldspende
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH