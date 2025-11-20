Stephans Kampf gegen Blutkrebs

"Nicht unser Papa!" Hilf mit, Stephan und allen anderen Blutkrebspatient:innen das Leben zu retten. Jetzt registrieren

Stephan (51) aus München ist nicht nur Vater, Lebenspartner, Sohn und Bruder – er ist das Herz seiner Familie.

Doch nun ist er an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Nur eine passende Stammzellspende kann sein Leben retten.

💛Ein Mensch, der Halt gibt – jetzt braucht er selbst Unterstützung

Stephan ist vieles: Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann – und vor allem ein liebevoller Vater von drei eigenen und zwei Patchwork-Kindern. Er ist der Fels in der Brandung für alle, die ihn lieben.

„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand, sich zu registrieren.“ - Nina, Lebenspartnerin von Stephan

Seine großen Kinder mussten bereits den Tod ihrer Mutter verkraften. Jetzt steht ihr Vater vor der größten Herausforderung seines Lebens. Ohne eine passende Stammzellspende hat Stephan keine Chance.

Stephan benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben.

🧬 Die Diagnose: Akute myeloische Leukämie

Stephans Erkrankung kam plötzlich – und sie ist lebensbedrohlich. Die einzige Chance auf Heilung: eine Transplantation mit passenden Stammzellen.

Noch wurde kein passender „genetischer Zwilling“ gefunden. Doch je mehr Menschen sich registrieren, desto größer wird die Hoffnung – für Stephan und viele andere.

📍Registrierungsaktion in München

🗓 Samstag, 22. November 2025

🕐 13:00 – 16:30 Uhr

📌 Seidlvilla e.V. – Max Gorbach Zimmer (EG)

Nikolaiplatz 1B, 80802 München

Die Registrierung geht einfach, schnell und ist digital.

Bitte bring ein Smartphone mit.

„Wir kämpfen weiter – und hoffen auf eure Unterstützung!“ Stephan verliert trotz allem nicht seinen Humor. Nicht seine Hoffnung. Nicht seinen Lebenswillen. Und seine Familie kämpft an seiner Seite. Spender:in werden

💌 Oder direkt online registrieren

Du bist zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund? Dann kannst du dich ganz unkompliziert von zu Hause registrieren. Drei Wattestäbchen, ein paar Minuten deiner Zeit – und vielleicht rettest du das Leben eines Vaters, Partners, Freundes.

🔗 Mehr Infos unter https://www.dkms.de/spender-werden

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung kannst auch du helfen.

💳 DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE83 7004 0060 8987 0009 22

Verwendungszweck: Stephan