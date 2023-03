Viele weitere Sommer für Maxi

Toben, reiten, malen, baden, Freude haben – all das möchte Maxi wieder können. Denn genau das ist es, was ihn ausmacht, was er liebt, was er braucht. Maxim, den seine Familie liebevoll Maxi nennt, ist drei Jahre alt, kommt von Fehmarn und ist der jüngste der vier Söhne von Ann-Katrin und Christopher. Und er hat Blutkrebs. Zum zweiten Mal. Für die Chance zu überleben braucht er dringend eine Stammzellspende.

Gelb. Das ist Maxis Farbe. Er liebt es, ein Bild zu malen, es einzurollen, um dann ein schönes gelbes Band herumzuwickeln. Ein Bild für den Sommer. Einen solchen wieder zu erleben, ist ein großer Traum von Maxi. Denn er ist alles andere als selbstverständlich für den kleinen Jungen, der erneut an Blutkrebs erkrankt ist. Diesmal wird es mit einer Chemotherapie nicht getan sein.

Sie half beim ersten Mal vor eineinhalb Jahren. Damals bemerkte seine Mutter Ann-Katrin Einblutungen in der Haut an den Beinen. Kinderarzt, Kinderklinik – die Diagnose stand schnell fest: Akute Lymphatische Leukämie (ALL). Was das für die Familie bedeutete, zu der mit Leon, Noah, Elias im Alter von damals 5 bis 11 Jahren drei weitere Jungs gehören, lässt sich kaum beschreiben. Auf die erste Fassungslosigkeit folgte aber schnell der unbedingte Wille, es gemeinsam mit dem kleinen Maxi zu schaffen.





Die Großeltern passten abwechselnd auf Maxis drei großen Brüder auf und auch ihr Onkel Sven verlängerte seine Zeit auf der Insel, um sich um die Familie zu kümmern. Maxim und Eltern fuhren in die Klinik nach Kiel für die Chemotherapie. Für Maxi, er war damals gerade zwei Jahre alt, begann ein harter Weg. Den Krebs zu bekämpfen war anstrengend und setzte dem kleinen Körper arg zu. Doch Maxi war mit Hilfe seiner Eltern sehr tapfer, ertrug die vielen Infusionen mit Medikamenten und freute sich, nach einigen Monaten wieder nach Hause zu dürfen. Der Sommer 2022 wurde zu einem ganz besonderen: voller Hoffnung, mit viel Familienzeit und vor allem mit viel Sommersonnengelb.

Doch mitten in der Erhaltungstherapie kam die erschütternde Nachricht: Es gab ein Rezidiv. Also alles noch einmal von vorn. Doch diesmal, das stellten die Ärzte leider fest, würde die Chemotherapie nicht reichen. Maxi braucht eine Stammzellspende.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Fehmarn organisiert gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion auf Fehmarn. Unter dem Motto “Wir alle für Maxi“ werben sie dafür, sich als Stammzellspender:in registrieren zu lassen – online oder direkt vor Ort:

Samstag, den 03. Dezember 2022, 11:00 bis 15:00 Uhr, Haus des Gastes in Dänschendorf, Schlagsdorfer Str. 9, 23769 Fehmarn.

Wer bereits registriert ist, kann auch anderweitig helfen: Die Familie benötigt finanzielle Unterstützung, da Christopher sich zu Hause um die drei größeren Jungs kümmert, während Ann-Katrin für Maxim im Krankenhaus da ist. Schließlich helfen Geldbeträge auch der DKMS für die Registrierung von Spendern, die pro Spender 40 Euro kostet. Eine Registrierung geht schnell und einfach, sie kann für Maxi oder einen anderen Patienten lebensrettend sein.