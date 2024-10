Wegbegleiter, Traumerfüller, Lebensretter: helft Angelina!

Nie hätte Angelina gedacht, wie wichtig es einmal für sie sein würde, in ihre geliebten Fantasiegeschichten abzutauchen. Oder welch riesige Bedeutung die Familie und ihr ganz normaler Alltag einmal haben könnten. Das alles erfährt die 16-Jährige aus Neumünster gerade auf schmerzliche Weise, denn Angelina hat Blutkrebs und durchläuft aktuell ihre dritte Chemotherapie. Doch die Behandlung wird nicht ausreichen, um sie wieder gesund zu machen. Angelina benötigt eine Stammzelltransplantation.

Angelina – oder auch Püppi, wie sie in der Familie liebevoll genannt wird – ist ein ruhiges, hilfsbereites und freundliches Mädchen. Doch sie hat ordentlich Mut und Power. Sie schaut gerne Horrorfilme und Wrestling, liebt Fantasy und englische Romane und geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Und sie trifft ihre Entscheidungen selbstbewusst. Denn obwohl ihr nach einem super Realschulabschluss die Türen zum Abi weit offenstanden, verließ sie die Schule, um eine Ausbildung in einem Hotel zu beginnen. Doch auf ihrem zielstrebigen Weg ins erwachsene Leben wurde Angelina in diesem Sommer jäh ausgebremst.

Es war im Juli, als erstmals auffiel, dass Angelina vermehrt blaue Flecken an Armen und Beinen hatte. Mama Janina zögerte nicht lange und machte einen Arzttermin. Eine Blutuntersuchung sollte Klarheit bringen. Die Ergebnisse erhielt die Familie am 6. August: Angelinas Werte waren sehr auffällig, sofort ging es in die Uniklinik nach Kiel. Weitere Blutabnahmen und Untersuchungen brachten endgültige Gewissheit: Angelina leidet an akuter myeloischer Leukämie (AML). Bei der lebensbedrohlichen Erkrankung des blutbildenden Systems werden bestimmte Zellen, die normalerweise zu weißen Blutkörperchen heranwachsen, bösartig und ersetzen rasch die gesunden Zellen im Knochenmark. Sofort wurde mit der Behandlung begonnen. Doch schon wenige Wochen später wurde klar, dass diese sie nicht gesund machen kann. Angelina ist auf einen fremdem Menschen angewiesen, dessen Gewebemerkmale mit ihren übereinstimmen, und der bereit ist, ihr seine Stammzellen zu spenden.

Angelina hat noch viele Wünsche und Träume, ihre Lebensplanung steht noch am Anfang. Ein Traum ist schon ganz konkret: Sie möchte New York sehen! Und den gibt sie nicht auf. „Wir wünschen uns nichts mehr, als dass Angelina wieder gesund wird und einfach nur ihr Leben leben darf“, sagt Angelinas Patentante Diana. „Es kann jeden treffen. Wir haben gerade selbst erlebt, wie schnell es gehen kann. Lasst euch für Angelina und für andere registrieren. Gibt es ein schöneres Gefühl, als einem Menschen das Leben zu retten?“

Helft Angelina dabei, ihren Weg weiterzugehen, ihre Träume zu erfüllen und einfach nur zu leben. Eine Registrierung bei uns ist ganz einfach und geht superschnell. Bestellt euch unter www.dkms.de/angelina ein Registrierungsset nach Hause, nehmt einen Wangenabstrich vor, und schickt das Set – ganz wichtig! – wieder an uns zurück. Ihr seid auf Social Media aktiv? Dann teilt den Link zu unserer Aktion und macht eine möglichst große Community auf Angelinas Geschichte und auf die Arbeit der DKMS aufmerksam. Unser Motto kennt ihr ja: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.