Wenn Zeit eine neue Bedeutung bekommt

Julia schildert ihre Erfahrungen mit ihrer Leukämie auf Instagram. Sie schreibt gefühlvoll, leidenschaftlich, reflektiert und klug. Seit ihrer Diagnose lässt die 35-jährige zweifache Mutter aus dem hessischen Friedberg ihre Follower an ihrem neuen Alltag mit ihrer Krebserkrankung teilhaben. Es ist ein schwerer Alltag mit zahllosen Untersuchungen und einer sehr belastenden Behandlung. Jetzt wartet Julia auf einen Menschen, der ihr seine Stammzellen spendet – ihre große Chance auf Leben und auf eine neue Zeit.

Mit dem Thema Zeit beschäftigt sich Julia in einem aktuellen Post. Wir alle kennen das: Warten wir auf etwas, will sie nicht vergehen. Haben wir Spaß, vergeht sie wie im Flug. Als Leukämiepatientin erlebt Julia jetzt weitere Seiten dieser ambivalenten Wahrnehmung: Eine Zeit voller Ungewissheit, in der sie darauf wartet, dass hoffentlich ihr genetischer Zwilling gefunden wird. Die Zeit, die vergeht, bis die schlimmen Nebenwirkungen ihrer Chemo endlich nachlassen. Und die quälend langen Tage, in denen sie wegen ihrer Behandlungen ihre beiden Kinder nicht sehen kann. Am Ende ihres Posts schreibt sie: „Sei vorsichtig, wie du sie einsetzt. Denn aus einem später kann schnell ein zu spät werden.“

Wenn es einen Lichtblick in Julias Krankengeschichte gibt, dann den, dass ihre Leukämie früh diagnostiziert wurde. Zunächst fühlte sich Julia einfach nur müde und schlapp. Dann kamen Kopfschmerzen hinzu, und ihr Monatszyklus geriet durcheinander. Weil sie spürte, dass etwas nicht stimmen konnte, ging sie zunächst zum Gynäkologen. Er riet ihr, die Schilddrüse kontrollieren zu lassen. Ihre Hausärztin machte sicherheitshalber einen kompletten Checkup. Dabei fand sie Auffälligkeiten im Blutbild und überwies Julia zu einem Hämatologen. Das schockierende Ergebnis stand schnell fest: Leukämie. Julia musste sofort ins Krankenhaus.

Inzwischen hat Julia den ersten Chemoblock hinter sich, jetzt will sie erst mal wieder zu Kräften kommen. „Ich versuche viel an der frischen Luft zu spazieren, telefoniere oft mit meinem Mann und den Kindern. Mein Mann besucht mich jeden Tag“, sagt sie dankbar. Gleichzeitig sieht sie noch immer das Leid, dass diese Erkrankung verursacht – auch bei anderen. „Ich sehe es hier jeden Tag, wie neue Patienten auf die Station kommen. Es ist so erschreckend, wie viele Menschen diese Krankheit haben und auf einen Spender angewiesen sind.“ Eindringleich fordert sie auf: „Bitte helft uns!"

Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, kannst du Julia und anderen Menschen mit Blutkrebs das Wertvollste schenken, das es gibt: Lebenszeit. Bestell dir einfach unter www.dkms.de/julia ein Registrierungsset nach Hause. Der Wangenabstrich ist ganz einfach und schnell gemacht. Du bist wie Julia auf Social Media aktiv? Dann teile den Aufruf in deiner Community!