Wer rettet Lucas junges Leben?

Gerade einmal zwei Monate ist es her, als sich das Leben von Luca auf einen Schlag für immer verändert hat. Seit Anfang April lebt der 23-Jährige aus Ochtrup mit der Diagnose Blutkrebs. Zwar wurde die Erkrankung in einem frühen Stadium entdeckt und umgehend eine Chemotherapie eingeleitet, doch die allein kann ihn nicht retten. Luca benötigt die Stammzellspende seines genetischen Zwillings. Der wurde bisher noch nicht gefunden. Familie, Freundinnen und Freunde setzen ihre ganze Hoffnung auf eine Typisierungsaktion am 4. Juni in Gronau – und auf ganz viele Online-Registrierungen.

Statt das schöne Frühlingswetter zu genießen, Eis zu essen und mit seinen Lieben zusammen zu sein, ist Luca im Krankenhaus. Er wünscht sich sehnlichst, die immergleichen sterilen Wände seines Klinikzimmers gegen sein eigenes Zuhause eintauschen zu können und ein wenig Normalität zu genießen. Aber Luca muss noch ein wenig durchhalten und den zweiten Zyklus seiner Chemo absolvieren. Wie es danach weitergeht und ob er weiterleben darf, ist ungewiss. Denn in unserer Datei hat sich bisher noch keine Person gefunden, deren Stammzellen mit denen von Luca übereinstimmen.

Bis zu seiner Diagnose führte Luca das ganz normale Leben eines Anfang-20-Jährigen. Seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker lief gut. Um seinen Verdienst etwas aufzustocken, kellnerte er. Er liebte es, ins Fitnessstudio zu gehen, und traf sich regelmäßig mit seinem Freundeskreis. Anfang April stellte er plötzlich blaue Flecken an seinem Körper fest – erst an den Beinen, dann am Bauch und an weiteren Stellen. „Wir machten uns beide Sorgen, ich habe ihm geraten, damit zum Arzt zu gehen“, erinnert sich Freundin Jule. Der Hausarzt hatte gleich einen Verdacht und wies Luca in eine Klinik ein. Nach einer Knochenmarkpunktion stand die Diagnose fest: akute myeloische Leukämie. Bei dieser lebensbedrohlichen Erkrankung werden bestimmte Arten von weißen Blutkörperchen bösartig und ersetzen rasch die gesunden Zellen im Knochenmark.

Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Bereits am 4. Juni findet deshalb eine Registrierungsaktion in der neuen Feuer- und Rettungswache in Gronau statt. „Die Feuerwehr war sofort bereit, uns an diesem Sonntag zu unterstützen“, sagt Jule dankbar. „Wir hoffen, dass ganz viele Menschen kommen und sich für Luca und andere von Blutkrebs Betroffene in die DKMS aufnehmen lassen. Luca ist noch so jung und hat das ganze Leben vor sich.“ An die Öffentlichkeit gerichtet sagt Jule: „Er ist stark und immer positiv, aber ohne euch kann er es nicht schaffen. Bitte lasst euch registrieren!“

Das Engagement von Jule, seiner Familie und seiner Freundinnen und Freunde macht Luca Mut. Weil er seine Haare durch die Chemotherapie verloren hat, haben sich seine besten Kumpels aus Solidarität eine Glatze rasiert. Auch Luca hofft auf eine große Resonanz auf den Spendenaufruf. „Ich wünsche mir, dass alle, die eine Stammzellspende brauchen, das perfekte Match finden“, sagt er.

Das ist auch unser Ziel. Denn noch immer finden in Deutschland rund 10 Prozent aller Menschen, die eine Stammzellspende brauchen, kein passendes Match. Vielleicht kannst du ja Lucas junges Leben oder das anderer Betroffener retten? Finde es heraus und komm am 4. Juni nach Gronau oder bestell dir unter www.dkms.de/luca ein Registrierungsset. Und dann? Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.