Wieder unbeschwert lachen mit Ben

Im April wird der kleine Schelm Ben aus dem niedersächsischen Garbsen drei Jahre alt. Ben ist „berüchtigt“ für sein ansteckendes Lachen, mit dem er alle Menschen um sich herum bezaubert. Doch zum Lachen ist im Moment niemandem zumute, denn Ben hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.

Es war Anfang Dezember 2023. Die Familie machte es sich in der Adventszeit gemütlich und bereitete sich auf Weihnachten vor. Wie für alle Kinder, so war auch für den kleinen Ben das Warten aufs große Fest eine aufregende Zeit. Voller Vorfreude dachten Bens Eltern schon an die leuchtenden Kinderaugen beim Geschenke auspacken und an die schöne Zeit mit der Familie. Doch es kam alles anders: Bei Ben wurde überraschend eine gefährliche Bluterkrankung diagnostiziert: akute lymphatische Leukämie (ALL). Bei ALL handelt es sich um die häufigste Blutkrebsform bei Kindern. In vielen Fällen ist sie gut heilbar. Bei Ben steht allerdings fest, dass er eine Stammzellspende braucht, um wieder gesund zu werden. Und statt Weihnachten und Ostern zu feiern, zu spielen und einfach nur ein ganz normaler kleiner Junge zu sein, verbringt Ben die meiste Zeit in der Klinik.

Bens Eltern sind voller Sorge um Ben und die Zukunft der Familie. „Wir möchten noch so viel miteinander erleben; sehen, wie Ben in den Kindergarten und in die Schule geht, und wie er aufwächst. Vor allem aber soll Ben wieder unbeschwert lachen können – und wir alle mit ihm“, wünschen sich seine Eltern. An die Öffentlichkeit wenden Sie sich mit einer eindringlichen Bitte: „Unterstützt uns und andere Betroffene und registriert euch als Stammzellspender!“

Bens Familie und Freund:innen setzen aktuell alle Hebel in Bewegung, um ihm und anderen Blutkrebspatient:innen eine Chance auf Leben zu geben – unter anderem mit einer Online-Registrierungsaktion. Wenn du helfen möchtest, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, kannst du dir über www.dkms.de/fuer-ben ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da uns für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen. Hier findest du weitere Informationen zu Geldspenden an die DKMS.