Zum 3. Mal Krebs: Sara kämpft und braucht Hilfe

Das erste Mal war ein Schock, das zweite Mal ein großer Frust. Jetzt, beim dritten Mal, übernimmt das Kämpferherz von Sara: Die 20-Jährige aus Wismar will unbedingt dem Krebs trotzen, sie hat Pläne für ein ganz normales Leben und braucht dafür unbedingt eine Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am Sonntag, den 12. Mai, zwischen 10 und 17 in den Räumlichkeiten des Jugendfördervereins Parchim / Lübz oder direkt online unter www.dkms.de/sara als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren lassen und so vielleicht Leben retten.

Erst 20 Jahre, das aufregende Erwachsenleben vor sich, voller Pläne und Hoffnungen. Doch Sara aus der Hansestadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ist todkrank. Und das nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern tatsächlich zum dritten Mal. Sie selbst, ihre Mutter und ihre Freunde können es kaum fassen, doch Sara bekam im März dieses Jahres erneut die Diagnose akute myeloische Leukämie (AML)– Blutkrebs.

Ihre Leidensgeschichte begann im Sommer 2021. Sara war oft schlapp und müde, klagte über Magenschmerzen. Durch eine Blutanalyse herrschte schnell Gewissheit. Bis zum Dezember erhielt sie über 5 Zyklen eine Chemotherapie und galt im Dezember als geheilt. Alles schien in Ordnung, bis im Mai 2022 festgestellt wurde, dass der Krebs zurück war. Ihre einzige Chance war eine Stammzellspende. Diese erhielt sie nur drei Monate später. Von da an ging zwar langsam, aber stetig bergauf. Sie genoss im Sommer 2023 ihren Urlaub in Griechenland, begann im September damit, ihren Führerschein zu machen, den Start einer Ausbildung hatte sie fest im Blick. Erneut durchkreuzte der Krebs ihre Pläne. Es begann mit unerklärlichen Knochenschmerzen, bis ein Blutbild zeigte, dass sie zum dritten Mal unter Blutkrebs litt. Die Chemotherapie wurde sofort an der Uniklinik in Kiel eingeleitet, doch die Chance auf Heilung gibt es nur mit einer erneuten Stammzellspende. Auf die hofft Sara inständig, ihr Kämpferherz ist stark und ihr Lächeln noch da!

Um den Retter oder die Retterin zu finden, mobilisiert ihr guter Freund Sebastian vom Verein Tätowierte gegen Krebs e.V. in Wismar, der Sara bereits seit zwei Jahren begleitet, nun alle Kräfte. Gemeinsam mit der DKMS organisiert der Verein eine Registrierungsaktion direkt in Wismar. Die Adresse lautet Jugendförderverein Parchim/Lübz, Schiffbauerdamm 18 in 23966 Wismar. Sebastian bittet alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, sich registrieren zu lassen, falls sie es nicht schon sind. Wichtig ist, ein Mobiltelefon mitzubringen, die Datenerfassung funktioniert dann einfacher.

Wer sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht registrieren lassen kann, ist ebenfalls eingeladen – denn auch eine Geldspende kann helfen, Leben zu retten. Der DKMS entstehen für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro.

Schließlich: Eine Registrierung ist natürlich auch online möglich. Mit wenigen Klicks über www.dkms.de/sara lassen sich die Registrierungsunterlagen bestellen. Drei medizinische Wattestäbchen, eine genaue Anleitung sowie eine Einwilligungserklärung: Das ist der Inhalt des Sets, mit dem jede:r selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden kann. Sebastian wünscht sich für Sara und andere krebskranke Patient:innen, dass viele dem Aufruf folgen, denn: „Was kann es Schöneres geben, als einem kranken Menschen eine zweite oder auch dritte Chance auf Leben zu schenken?“