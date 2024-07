Als klar war, dass er Hilfe benötigt, startete gemeinsam mit dem W:O:A-Team der Registrierungsaufruf.

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft war riesig. Mehr als 1300 engagierte Metalfans kamen während des Festivals an unseren-Stand im Camp der Wacken Foundation und ließen sich in die Datei aufnehmen. Einige Zeit später wurde für Olli im weltweiten Suchlauf ein geeignetes „Match“ gefunden und er erhielt eine Stammzelltransplantation. Sehr gerne wäre er in diesem Jahr wieder mit auf dem „heiligen Acker“ dabei. Insbesondere anlässlich des 10. Geburtstags der lebensrettenden Freundschaft zwischen dem W:O:A und uns. Doch auf dem Weg in eine gesunde Zukunft muss er diesen Besuch in das kommende Jahr verschieben.

„Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich grüße das Wackenteam, alle Wackenfans und wünsche euch eine tolle Zeit. Rockt für mich mit“, sagt Olli. Dass sich das Team des Wacken Open Air (W:O:A) seit nunmehr 10 Jahren für unser Anliegen engagiert, macht ihn froh und glücklich. „Was für ein großartiger Anlass, was für ein großartiger Erfolg. Mehr als 11.700 Registrierte seit 2014 dank des enormen Engagements des W:O:A-Teams. Von diesen haben 85 Metalfans tatsächlich gespendet und geholfen. Das ist wirklich ganz großer Rock ‘n Roll.“ Der 44-Jährige kann aus eigener Erfahrung nachvollziehen, was diese Hilfe bewirken kann: Ein ganzes Leben, gemeinsam mit den Liebsten.

Rückblick ins Jahr 2022: Olli, ein echter Metalhead, stand zu dem Zeitpunkt bereits sein halbes Leben auf dem „heiligen Acker“ von Wacken und engagierte sich als Einsatzleiter der Metalguards für den glatten Ablauf der Show und für die Sicherheit der Fans. Doch dann musste Olli schweren Herzens seinen Platz vor der Louder Stage (früher Party Stage) – einer der drei großen Hauptbühnen, räumen. Denn er war an akuter myeloischer Leukämie erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Eine Schockdiagnose! Auch seine Familie, Freund:innen und Arbeitskolleg:innen bangten um sein Leben.

Große Solidarität in der Wackenfamily

Beim Team des W:O:A und seinen Fans sorgte die Nachricht für großes Aufsehen, Bestürzung – und für eine Welle der Solidarität. Schon seit 2014 arbeitet das W:O:A-Team eng mit uns zusammen und mobilisiert die Metalfans zur Registrierung. Anlass und Auslöser dieses enormen Engagements war damals die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters. Sie steht nach ihrer Stammzellspende im November 2014 mitten im Leben und unterstützt mit Mutter Heidrun seither die Arbeit der DKMS.

Gemeinsam für Olli und andere

2022 lautete daher der Aufruf: Gemeinsam für Olli und andere. Auch Ollis beste Freundin und Arbeitskollegin Jessica setzte damals alle Hebel in Bewegung, um ihm zu helfen. Und auch Melissa und Heidrun engagierten sich mit vollen Kräften und machten sich für Olli stark. Mit großem Erfolg: Die Metalfans folgten dem Aufruf und demonstrierten den starken Zusammenhalt in der Szene. 1.300 Menschen registrierten sich allein während des Festivals für den Metalguard aus Geinsheim und andere an Blutkrebs erkrankte Menschen.

Auch von Olli gibt es gute Nachrichten: Ihm konnte geholfen und im weltweiten Suchlauf ein geeigneter Lebensretter für ihn gefunden werden. Mittlerweile sind fast zwei Jahre nach der lebensrettenden Stammzellspende vergangen und er ist weiterhin auf dem Weg in eine gesunde Zukunft. „Es war ein langer, harter Weg, aber dank meiner Frau Sabrina, die den Spagat zwischen zu pflegendem Mann und Sohn gemeistert hat, habe ich jeden Stein überwunden.“

Gemeinsam für die zweite Chance auf Leben

Sehr gerne wäre er bereits in diesem Jahr wieder auf dem „heiligen Acker“ dabei – muss dies aber noch ein bisschen verschieben. Besonders gerührt war und ist Olli von dem Mitgefühl und dem unnachahmlichen Engagement des Wackenteams rund um die beiden Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen sowie der gesamten Metalfamilie „Das bedeutet mir viel und motiviert mich nach wie vor, bald wieder dabei sein zu können. Danke noch mal euch allen, danke liebes Wackenteam – danke, liebe Metalfamily! Ihr seid großartig. Ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr klappen wird. Ich freue mich schon sehr darauf. In diesem Sinne: Rain or shine, see you in Wacken!“

Vor allem ist es für ihn eine echte Herzensangelegenheit, dass noch vielen weiteren Patientinnen und Patienten geholfen werden kann und sie von den Menschen das Signal erhalten: Wir lassen euch nicht allein, wir sind für euch da. Daher richtet er an alle Metalheads, die sich bisher noch nicht registriert haben, einen klaren Wunsch: „Macht alle mit und helft Betroffenen – so, wie mir geholfen wurde. Registriert euch auch in diesem Jahr wieder fleißig am DKMS Stand im Camp der Wacken Foundation. Ihr könnt damit so viel bewirken.“

Bitte alle mitmachen!

Auch in diesem Jahr ist die Registrierung am Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation möglich – und geht einfach und schnell: mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen, einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahre nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen.

DKMS Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation

Vom 31. Juli – 03. August 2024 täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr

Schon jetzt sind alle herzlich eingeladen, vorbei zu schauen, mit uns ins Gespräch zu kommen und sich als potenzielle Spender:innen zu registrieren.

Alle Metalfans und andere hilfsbereite Menschen, die die Aufnahmekriterien erfüllen, können sich jederzeit auch online auf www.dkms.de/wacken ein Registrierungsset für zuhause anfordern.