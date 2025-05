„Du bist ein Held, Junge.“ – Papaplatte-Fan rettet Leben

„Du bist ein Held, Junge“, sagt Streamer Papaplatte in einer Videobotschaft. „Ich wollte mich einfach nochmal persönlich bedanken. Sehr geil, dass du das machst.“ Der Held, das ist in diesem Fall Stammzellspender Luca Kettner (21) aus Hamburg. Er wurde am 28. Mai letztes Jahr durch den Twitch-Livestream von Kevin Teller, alias Papaplatte, auf uns aufmerksam. Ausgerechnet am internationalen Awarenesstag für Blutkrebs, dem World Blood Cancer Day (WBCD). „Ich wollte mich eigentlich schon vor zwei Jahren registrieren, aber habe es irgendwie vorher nicht durchgezogen“, erinnert sich Luca. Als ausgerechnet einer seiner Lieblings-Streamer dann aber nochmal alles genau erklärt, entscheidet er sich, auf den Link zu klicken und ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

Dass Papaplatte, alias Kevin Teller (28) uns in seinem Stream erwähnte, war an diesem Tag kein Zufall. Wenige Tage zuvor war er geladener Gast auf dem ersten DKMS Creator Event. Das Ziel: Creator:innen zu den Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufklären, sodass sie ihr Wissen am weltweiten Awarenesstag am 28. Mai an ihre Communities weitergeben können. Viele der Zuschauer:innen von Papaplatte und anderen Creator:innen sind in genau dem Alter, das statistisch gesehen am häufigsten für eine Stammzellspende ausgewählt wird. Zwischen 18 und 26 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit einem Menschen mit Blutkrebs Stammzellen zu spenden am höchsten. Luca lag mit seinen 21 Jahren also genau richtig damit, sich an diesem Tag zu registrieren.

Anfrage als Stammzellspender

Schon wenige Wochen, nachdem er seine drei Wattestäbchen zurück an unser Labor geschickt hatte, wird er angerufen. Wir sind dran, er kommt womöglich als Spender für eine an Blutkrebs erkrankte Person infrage, die genau auf ihn und seine Gewebemerkmale gewartet hat. Der nächste Schritt ist für Luca nicht überraschend. „Einen Monat vorher war meine Freundin in der gleichen Situation. Daher wusste ich, dass ich als nächstes eine Blutprobe abgeben muss. Sie kam dann aber nicht infrage, deshalb dachte ich, dass ich wohl auch nicht spenden werde.“ Doch diesmal kommt es anders. Luca wird nach der eingereichten Blutprobe zur Spende gebeten, gründlich durchgecheckt, für top-fit erklärt, genau über den Ablauf informiert und darf dann tatsächlich Stammzellen spenden.

Ablauf der Stammzellspende

Während sich Luca in den Tagen vor dem Entnahmetermin den Wachstumsfaktor G-CSF spritzt, um seine Stammzellen ins Blut zu mobilisieren, steigt die Aufregung. Zeitgleich nimmt Papaplatte eine Videobotschaft für ihn auf. Denn über 400 Menschen waren am WBCD dem Aufruf im Stream gefolgt, sich als Stammzellspender:in zu registrieren. Luca ist daraus nun der erste, der sich als das Match für eine erkrankte Person rausgestellt hat. Und für dieses Match gibt’s ein persönliches Danke: „Luca mein Bester. Ich hab gehört, du hast dich angemeldet bei der DKMS und bist Spender jetzt. Extrem geil, Bruder. Ich hoffe, dass alles entspannt verläuft“, lautet Papaplattes Wunsch. Und damit soll er nicht nur Recht behalten, er löst auch ein dickes Grinsen bei Luca aus: „Das ist cool, das so zu hören. War ’ne coole Aktion und ich bin froh, dadurch ein Leben zu retten.“

Fünf Stunden dauert die Spende von Luca, dabei schaut er zwei Filme an. „Ich habe gemerkt, dass was passiert, aber hatte keine Schmerzen und keine Nebenwirkungen. Also ich saß einfach da und habe meine Filme geguckt.“

© Miguel Dorset

Dass er mit seiner Spende eine Lebenschance geschenkt hat, wird ihm erst einen Tag später klar. Beim Nachgespräch mit seiner DKMS Ansprechpartnerin erfährt er, dass seine Spende an eine Person in Italien geht. Für den 21-Jährigen keine Überraschung: „Meine Mutter ist Italienerin.“

Registriere auch Du dich!

Das Registrierungsset kann sich jede gesunde Person zwischen 17 und 55 Jahren über den Button „Jetzt Registrieren“ nach Hause bestellen und so ganz bequem Hoffnung schenken. „Ich glaube, Leben retten kann nicht leichter sein. Vielleicht bist DU genau das Match, auf das jemand wartet,.“ appelliert Luca.

