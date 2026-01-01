HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!

Rocken für den guten Zweck

Vom Kinderzimmer bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu riesigen Hallen – HEAVYSAURUS spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die „Pommesgabel“ recken lässt. Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. HEAVYSAURUS beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern.

Zusätzlich unterstützt die Band auch immer wieder soziale Projekte. Aktuell rufen sie gemeinsam mit der DKMS zur Stammzellspende auf – worüber wir uns sehr freuen.

„Eine Blutkrebsdiagnose ist wie ein Meteoriteneinschlag. Und glaubt uns, damit kennen wir uns aus. Deshalb lasst euch registrieren! Geht ganz schnell.“ So bringen es die beliebten Metaldinos auf den Punkt.

Zum Hintergrund: Blutkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern. Jedes Jahr erhalten weltweit über 93.000 Kinder bis 14 Jahre diese Diagnose. Für viele ist eine Stammzelltransplantation die letzte oder einzige Chance auf Heilung.

Eine Registrierung ist ab 17 Jahren möglich und kann den entscheidenden Unterschied machen!