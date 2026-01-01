Spender:in werdenGeld spenden
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Rocken für den guten Zweck

Vom Kinderzimmer bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu riesigen Hallen – HEAVYSAURUS spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die „Pommesgabel“ recken lässt. Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. HEAVYSAURUS beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern.

Zusätzlich unterstützt die Band auch immer wieder soziale Projekte. Aktuell rufen sie gemeinsam mit der DKMS zur Stammzellspende auf – worüber wir uns sehr freuen.

„Eine Blutkrebsdiagnose ist wie ein Meteoriteneinschlag. Und glaubt uns, damit kennen wir uns aus. Deshalb lasst euch registrieren! Geht ganz schnell.“ So bringen es die beliebten Metaldinos auf den Punkt.

Zum Hintergrund: Blutkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern. Jedes Jahr erhalten weltweit über 93.000 Kinder bis 14 Jahre diese Diagnose. Für viele ist eine Stammzelltransplantation die letzte oder einzige Chance auf Heilung.

Eine Registrierung ist ab 17 Jahren möglich und kann den entscheidenden Unterschied machen!

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links: Die Band Heavysaurus auf einer Bühne. Rechts: Zwei Bandmitglieder mit Instrumenten auf einer Bühne.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
Registrierungsaktionen mit Heavysaurus
Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Köln
31.01.2026
Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
