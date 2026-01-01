Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion

HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!

Posthalle Würzburg, Bahnhofsvorplatz 2, 97080 Würzburg, Deutschland
01.02.2026
13:00 (GMT+1)
01.02.2026
15:30 (GMT+1)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Vom Kinderzimmer bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu riesigen Hallen – HEAVYSAURUS spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die „Pommesgabel“ recken lässt. Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. HEAVYSAURUS beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern.

Zusätzlich unterstützt die Band auch immer wieder soziale Projekte. Aktuell rufen sie gemeinsam mit der DKMS zur Stammzellspende auf – worüber wir uns sehr freuen.

„Eine Blutkrebsdiagnose ist wie ein Meteoriteneinschlag. Und glaubt uns, damit kennen wir uns aus. Deshalb lasst euch registrieren! Geht ganz schnell.“ So bringen es die beliebten Metaldinos auf den Punkt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/heavysaurus ein Registrierungsset bestellen.

Portraitfoto Pamela Kölbl
Pamela Kölbl
Spenderneugewinnung
koelbl@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Köln
31.01.2026
Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Köln
31.01.2026
Registrierungsaktion
Schenkt Mama Anna Hoffnung
Miltach
01.02.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Christiane braucht dich
 Mainz-Laubenheim
07.02.2026
Ein lachendes Kleinkind hält den Zeigefinger in Richtung der Kamera.
Registrierungsaktion
Jonas soll gesund werden!
Nürnberg
07.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim HSV Handball
Hamburg
15.02.2026
Ein Mann und eine Frau stehen neben einem Kreuz
Registrierungsaktion
Spender:in gesucht: Geht nicht - gibt’s nicht!
Reichelsheim
21.02.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH