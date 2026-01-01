HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!

Vom Kinderzimmer bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu riesigen Hallen – HEAVYSAURUS spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die „Pommesgabel“ recken lässt. Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. HEAVYSAURUS beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern.

Zusätzlich unterstützt die Band auch immer wieder soziale Projekte. Aktuell rufen sie gemeinsam mit der DKMS zur Stammzellspende auf – worüber wir uns sehr freuen.

„Eine Blutkrebsdiagnose ist wie ein Meteoriteneinschlag. Und glaubt uns, damit kennen wir uns aus. Deshalb lasst euch registrieren! Geht ganz schnell.“ So bringen es die beliebten Metaldinos auf den Punkt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/heavysaurus ein Registrierungsset bestellen.