Bist du mein:e Superheld:in?

Am Strand Sandburgen bauen, mit seiner Schwester und Freund:innen spielen, einfach Kind sein - all das ist für Ilias aus Waiblingen gerade ganz weit weg. Denn er hat Blutkrebs und das bereits zum zweiten Mal. 2021 bemerkten seine Eltern, dass er immer blasser und müder wurde. Hinzu kamen hohes Fieber und Appetitlosigkeit. Die Diagnose Blutkrebs war ein großer Schock. Doch Ilias kämpfte wie ein Superheld und konnte nach erfolgreicher Therapie zurück in sein normales, unbeschwertes Leben. Anfang August diesen Jahres aber der große Rückschlag. Der Krebs ist zurück und somit auch all die Ängste und der Klinikalltag. Um wieder gesund zu werden, benötigt Ilias dringend eine Stammzellspende. Dafür braucht er jedoch deine Hilfe. Werde zu Ilias’ Superheld:in und registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.