Bring Maries Lachen zurück

Manche Menschen haben ein Lachen, das einfach so ansteckend ist, dass es auch die Leute um sie herum fröhlicher macht. Marie ist so eine Person und der Sonnenschein für ihre Familie und Freunde. Vielleicht auch, weil sie selbst an so vielen Dingen Freude hat: auf Konzerte gehen, reisen, Musik genießen. Auch in ihrer Mode-Designer-Mode-Schneider-Ausbildung hat sie ihr Glück gefunden und sich bereits auf die nächsten Schritte gefreut. Doch im Juli erhielt sie die Diagnose Blutkrebs und ist womöglich bald auf eine Stammzellspende angewiesen. Um möglichst vielen Menschen, die ihren „genetischen Zwilling“ für eine Stammzellspende suchen, helfen zu können und der Familie und Marie ihre Unterstützung zu zeigen, wird daher am Samstag, den 26.10. für alle Interessierten eine Registrierungsaktion stattfinden. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, können vorbeikommen und sich registrieren lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/marie ein Registrierungsset bestellen.

