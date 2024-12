Einer für alle - alle für Tobi

Tobi ist 37 Jahre alt und lebt mir seiner Familie in Marschacht. Der gebürtige Rostocker hat vor einigen Jahren mit seiner Frau in Marschacht ein Haus gebaut und fühlt sich dort sehr wohl. Seine Frau Fine und seine zwei Söhne (6 und 10 Jahre) stehen für ihn an erster Stelle. Gemeinsam liebt er es, seine Freizeit mit seiner Familie, Freunden oder Fußball zu verbringen. Doch die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben des engagierten Fußballtrainers und Eventmanagers gerade auf den Kopf. Nun ist Tobi auf eine Stammzellspende angewiesen - und darauf, dass irgendwo auf der Welt sein genetischer Zwilling gefunden wird.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/tobi ein Registrierungsset bestellen.