Es gibt ihn - es gibt ihn nicht. Es gibt ihn - ...!

Nathanaël, von allen nur liebevoll Nat genannt, ist ein quirliger und neugieriger Junge. Mit seinen Freunden aus der Kita geht der dreijährige gern auf Entdeckungstour. Doch seine große Leidenschaft ist die Musik. Er rockt zu den Songs von Dikka und will unbedingt Gitarre spielen können wie seine großen Vorbilder Lewis Capaldi und Ed Sheeran. Obwohl das Leben von Nat gerade erst beginnt, ist es doch schon in Gefahr. Denn Nat leidet an einer schweren aplastischen Anämie, einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur durch eine Stammzellspende kann er wieder gesund werden. Dafür braucht er seinen genetischen Zwilling. Doch bislang gibt es ihn nicht. Bitte registriere dich! Vielleicht bist du das passende Match?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Um zur Registrierungsaktion zu gelangen, bitte den Haupteingang nutzen - die Aktion findet im “Casino” im Untergeschoss statt.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/nat ein Registrierungsset bestellen.

Um Patient:innen wie Nat bei der Vermittlung von passenden Stammzellspender:innen zu unterstützen, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Unter www.dkms.de/nat besteht die Möglichkeit, sich über die Online-Registrierungsaktion für Nat das Registrierungsset zu bestellen. Zu diesem Zweck kann der Link zur Aktion über alle Kanäle und weiteren Verbreitungsmöglichkeiten geteilt werden.