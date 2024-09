Feeling Good Again

„Ich liebe das Leben! Für mich ist das Leben ein einzigartiges und wundervolles Geschenk. Aber es ist sehr zerbrechlich und hängt an einem seidenen Faden,“ weiß Klaus. Der sonst so aktive 64-Jährige leidet unter starken Erschöpfungszuständen, ist müde und kraftlos und kann seiner geliebten Arbeit als Koordinator für Jugendliche nicht mehr nachgehen. Bereits 1996 wurde bei ihm eine Erkrankung des blutbildenden Systems festgestellt. Durch die Einnahme von Medikamenten konnte er diese aber weitestgehend in Schacht halten. Nun, 28 Jahre später, haben sich die Werte und auch Klaus‘ Gesundheitszustand so drastisch verschlechtert, dass klar ist: Nur mit einer Stammzellspende kann Klaus wieder gesund werden.

Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende. Gemeinsam mit der DKMS organisieren seine Freund:innen und Kolleg:innen eine Registrierungsaktion.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.