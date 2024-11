Gemeinsam gegen Blutkrebs

Die dreijährige Alva leidet an einer schweren Knochenmarkserkrankung. Wenn die Therapie weiterhin nicht anschlägt, bleibt der einzige Ausweg eine Stammzellspende. Wie Alva geht es leider vielen Betroffenen auf der ganzen Welt. Erkrankungen des blutbildenden Systems können jede:n treffen. In jedem Alter, unabhängig von der Herkunft. Für viele der Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele Patient:innen finden keine:n passende:n Spender:in. Das möchte Alvas Familie in Bayreuth und das Team vom Leon’s ändern und organisieren eine Registrierungsaktion. Dabei kann jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, vorbeikommen und sich vor Ort aufnehmen lassen. Jede Registrierung schenkt Betroffenen und ihren Familien Hoffnung. Helfen Sie mit, die größten Weihnachtswünsche Betroffener zu erfüllen und registrieren Sie sich! Jede Registrierung gibt Hoffnung auf Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/alva ein Registrierungsset bestellen.

