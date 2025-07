Gemeinsam für Enes

„Bitte helft uns: Mein Mann Enes erhielt im November 2024 die Diagnose MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems, die letzten Monat in eine akute Leukämie übergegangen ist. Er benötigt jetzt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Im weltweiten Fremdspendersuchlauf wurde bisher noch kein:e passende:r Stammzellspender:in gefunden. Vielleicht bist genau du das? Enes ist 30 Jahre alt und liebt das Leben: Er ist leidenschaftlicher Fußballfan, besonders von Galatasaray Istanbul, arbeitet als Produktionsmitarbeiter bei einem großen Automobilhersteller und hat sich auch im Bereich der Gastronomie selbstständig gemacht. Mit mir, seiner Frau Isilay, entdeckt er fleißig die Welt und es sollen noch viele weitere Reisen folgen. In seinem Freundeskreis ist er für seine optimistische Einstellung und Hilfsbereitschaft bekannt. Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, registriere dich als Stammzellspender:in und schenke damit das Wertvollste, was es gibt: eine Chance auf Leben.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestelle