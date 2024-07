Gemeinsam für Fiona

Fiona ist sechs Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern in Straubing. Sie liebt alles, was für eine Sechsjährige normal ist: mit Puppen spielen, mit ihren Brüdern kuscheln, baden oder malen. Doch momentan ist nichts „normal” für Fiona. Was anfing mit einer erhöhten Temperatur und ein paar Routineuntersuchungen, hat sich jetzt zum Schicksalsschlag für die ganze Familie entwickelt: Fiona hat Blutkrebs. Voraussichtlich benötigt sie eine Stammzellspende. Um keine Zeit zu verlieren, starten Freund:innen des FSV VfB Straubing und ihre Familie einen Aufruf: „Registriere dich jetzt als potenzielle Spenderin oder potenzieller Spender für Fiona und andere Betroffene. Kommst Du vorbei?”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.