Gemeinsam für Nadine

„Als würde man den Boden unter den Füßen verlieren.“

So beschreibt Kevin den Moment, als er und seine Frau Nadine erfuhren, dass die 43- jährige Mutter an Blutkrebs erkrankt ist. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Noch im Januar muss sich Nadine der ersten Chemotherapie unterziehen. Alles andere rückt in den Hintergrund. Für ihre Familie kann sie nur noch eingeschränkt da sein. Ihre Arbeit als Erzieherin, die sie mit Leidenschaft ausübt, muss sie pausieren. Doch es gibt Hoffnung: Eine Stammzellspende könnte ihr die Chance geben, ihr Leben zurückzubekommen. Deshalb organisieren ihre Familie und Freund:innen einen Registrierungsaufruf. Mach mit und registriere dich! Vielleicht bist gerade du die Lebensretterin oder der Lebensretter – für Nadine oder für andere Betroffene.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/nadine ein Registrierungsset bestellen.