Gemeinsam Leben retten

Martin hat in seinem Leben schon viele Gipfel erklommen – mit dem Rennrad, in Wander- und Schneeschuhen und auch im Beruf. Viele kräftezehrende und schweißtreibende Touren liegen hinter ihm, aber sie werden kein Vergleich gewesen sein zu seiner jetzigen. Bei der Tour, auf der er sich gerade befindet, braucht er dringend Begleitung, denn allein wird er es nicht zum Gipfel schaffen. Das ist leider die traurige und gnadenlose Gewissheit, denn Martin erhielt die Diagnose Blutkrebs und benötigt nun eine Stammzellspende, um zu überleben. Der 66-Jährige hat in seinem Leben vielen Menschen geholfen. Er war immer für seine Frau Anni, seine Töchter und Enkel sowie für seine Freunde da. Jetzt braucht er seine Mitmenschen bei seiner herausforderndsten Tour: seinem Kampf gegen die Leukämie.

Auch die 39-jährige Steffi ist derzeit an Blutkrebs erkrankt. Normalerweise sprüht sie vor Lebensfreude. Mit ihren zwei kleinen Töchtern und ihrem Mann genießt sie die Zeit in vollen Zügen: beim Reisen, mit gutem Essen und in der Natur. „Anpflanzen, gießen, graben - und dann jede Blüte feiern”, so spricht Steffi über ihr liebstes Hobby, das Gärtnern. Ihre beste Freundin beschreibt Steffi als „wahre Kämpferin”. Eine Eigenschaft, die sie seit Mitte Januar dringender denn je braucht, denn Steffi erhielt die Diagnose Blutkrebs. Eine zunächst harmlose Grippe stellte sich nach mehreren Untersuchungen als Leukämie heraus. Schocknachricht, die das Leben der Familie völlig auf den Kopf stellt. Um wieder gesund zu werden, braucht auch sie eine Stammzellspende.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht zur Aktion in Denkendorf kommen kann, darf sich über die Online-Registrierungsseite www.dkms.de/martin oder www.dkms.de/steffi ein Wattestäbchenset bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung kann man zuhause den Wangenschleimhautabstrich vornehmen, die Wattestäbchen dann per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden. Wer sich bereits in der Vergangenheit als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registriert hat, muss nicht erneut teilnehmen, sondern steht weiterhin dem Fremdspendersuchlauf zur Verfügung.