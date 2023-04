Kämpfer Keno will Leben

Keno ist mit seinen erst fünf Monaten bereits ein wahrer Kämpfer. Der kleine Mann mit den großen blauen Augen, hatte einen schweren Start ins Leben. Julia, Kenos Mama, hätte so gern nach der Geburt ihren Sohn im Arm gehalten und mit ihm gekuschelt. Doch Keno musste aufgrund eines schweren Infekts auf die Intensivstation. Das eigene Baby sediert, beatmet und an sämtliche Geräte angeschlossen zu sehen, bricht jedem das Herz. Aber Julia bleibt stark und bezeichnet sich selbst als Löwenmama. Viele Krankenhausaufenthalte, Arzttermine und Untersuchungen folgten. Schließlich wurde der genetische Defekt WAS, das Wiskott Aldrich Syndrom, bestätigt. Zum Glück kann Keno mithilfe einer Stammzelltransplantation richtig gesund werden. Daher die dringende Bitte: Registriert euch, für Keno und andere!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.