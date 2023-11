Markus braucht dich

Markus ist 33 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Geringswalde. Sein größtes Hobby ist den Stockcar auf verschiedenen Pisten fahren. Seinen Ausgleich findet Markus beim Angeln, draußen in der Natur. Doch im Dezember letzten Jahres ändert sich der Alltag vom Familienvater schlagartig. Bei ihm wird Blutkrebs diagnostiziert. Zunächst scheint alles gut zu gehen, die Chemotherapie schlägt an und weitere Behandlungen zeigen, dass der Blutkrebs besiegt ist. Doch im Spätsommer der Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Um wieder gesund zu werden, braucht Markus nun dringend eine Stammzellspende. Deshalb organisieren Familie und Freunde eine Registrierungsaktion. Vieles ist schon in und um Geringswalde organisiert worden, doch jede weitere Unterstützung hilft – für Markus und andere Betroffene. Alle, die mitmachen, könnten ein:e Lebensretter:in sein! Bist du dabei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.