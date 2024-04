Wie jedes Jahr machen wir am 28. Mai auf den World Blood Cancer Day (WBCD) aufmerksam, den die DKMS 2014 ins Leben gerufen hat. Das Ziel dieses Aktionstags, der in diesem Jahr das Motto „Mund auf…!“ trägt: Bewusstsein für die Themen Blutkrebs und Stammzellspende zu schaffen, um so vielen Patient:innen wie möglich zweite Lebenschancen zu schenken. Deshalb ist der WBCD der ideale Anlass für dich, Stammzellspender:in zu werden, oder andere auf die DKMS aufmerksam zu machen!

Nutze gerne deine eigenen Social Media-Kanäle und werde gemeinsam mit uns am 28. Mai 2024 laut, um zweite Lebenschancen für an Blutkrebs erkrankte Menschen zu ermöglichen. Dazu kannst du gerne die Vorlagen nutzen, die wir dir hier bereitstellen.

Worauf wartest du noch? Setz auch du dein Zeichen und mach den Mund auf – gegen Blutkrebs und für zweite Lebenschancen!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen dies nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.