Du hast keinen der vier unterwegs getroffen, aber willst dich auch registrieren? Dann hole das gerne kostenlos online nach. 👇

Alle 12 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Genau deshalb haben sich vier Creators einer Challenge gestellt – und genau deshalb zählt auch deine Registrierung, egal ob unterwegs oder online.





Lebenschance schenken – so einfach geht’s:

1. Bestelle online dein Registrierungsset Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online. 2. Abstrich machen, Set zurückschicken Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen. 3. Willkommen in der DKMS-Familie! Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung. Vorherige Nächste

Du kannst Blutkrebspatient:innen eine Chance auf Leben geben. Jetzt registrieren





Creators gemeinsam gegen Blutkrebs

Übrigens: Für dich und die vielen Patient:innen weltweit macht es keinen Unterschied, über welchen Button du dich registrierst. Das ist nur zum Spaß an der Challenge. Denn auch online gilt (bis Februar): Wer am meisten Registrierungen sammelt, gewinnt (Ruhm und Ehre).

Hier geht's zur ganzen Folge:

CREATORS vs. BLOOD CANCER

Häufig gestellte Fragen Was ist Blutkrebs? Blutkrebs (Leukämie) ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten, bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten). Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen. Die häufigste Form von Blutkrebs ist Leukämie. Wie funktioniert die Registrierung? Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung. Kann ich auch nur für eine bestimmte Person spenden? Wenn Sie das Nabelschnurblut Ihres Kindes an uns spenden und es als Transplantat freigegeben wird, werden die Daten an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt. Hier steht es allen Patienten weltweit als Lebenschance zur Verfügung. Muss ich die Registrierungskosten selbst übernehmen? Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen.