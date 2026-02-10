In den rund zweistündigen Kosmetikseminaren geht es vor allem darum, sich selbst etwas Gutes zu tun und den Therapiealltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Die Teilnehmerinnen schminken sich selbst, damit ihnen das auch im Anschluss an das Seminar ohne Schwierigkeiten gelingt. Dabei können sie Neues ausprobieren und lernen, wie wohltuend kleine Pflegeroutinen und Make-up-Tipps sein können – und wie sie ihr Wohlbefinden und Selbstvertrauen stärken.

Die Seminare sind auch ein Ort des Austauschs: Teilnehmerinnen treffen andere Betroffene, teilen Erfahrungen und erleben gemeinsam kleine Momente der Leichtigkeit.

Seit über 30 Jahren gibt es in Deutschland die Look Good Feel Better Kosmetikseminare, an denen bereits rund 195.000 krebskranke Mädchen und Frauen teilnehmen konnten. Die Seminare finden sowohl online als auch bundesweit in teilnehmenden medizinischen Einrichtungen statt. Sowohl die Seminarteilnahme als auch eine Produkttasche mit Kosmetikprodukten sind für die Teilnehmerinnen kostenfrei.

Die Seminartermine und weitere Informationen findest du bei Look Good Feel Better.