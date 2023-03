Immer an deiner Seite: unser DKMS Patiententeam

Die Diagnose Blutkrebs stellt die Betroffenen und auch ihre Angehörigen vor immense Herausforderungen. Von vielen wissen wir, dass sie sich als Unterstützung eine kompetente Ansprechpartnerin oder einen kompetenten Ansprechpartner wünschen, die oder der sie in dieser neuen Situation begleitet – wie ein Lotse durch den Dschungel an Informationen, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Wenn es dir auch so geht, dann bist du hier genau richtig!

Vielleicht hast du zurzeit Fragen, auf die das Internet nicht immer eine klare Antwort bietet. Oder du möchtest dich zum Beispiel darüber informieren, wo du dich mit anderen austauschen kannst, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren. Möglicherweise stehen auch konkrete Fragen zu Formalitäten an, zum Beispiel im Umgang mit Behörden oder mit deinem Arbeitgeber. Und auch wenn du mal mit jemanden außerhalb deines gewohnten Umfelds sprechen möchtest, der dir einfach nur zuhört:

Wir sind für dich da!

Du erreichst unser Patiententeam telefonisch montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr. Auch deine Angehörigen und Freunde sind herzlich willkommen!

In unseren „Roten Ratgebern“ findest du viele hilfreiche Informationen.

Im Folgenden findest du unseren "Roten Ratgeber" zum Download, dieser dient als Wegweiser für Betroffene und Angehörige.