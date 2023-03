Workshops, die Mut machen!

Die DKMS LIFE ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der DKMS. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut zu schenken, um sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Es geht darum, sich wohl zu fühlen. Das stärkt das Selbstwertgefühl und damit die Gesundheit.

Seit mehr als 25 Jahren bietet die DKMS LIFE sehr erfolgreich die "look good feel better"-Kosmetikseminare für Patientinnen in Therapie an. Viele von ihnen leiden unter den äußeren Folgen der Krebstherapie, zum Beispiel Haar- und Augenbrauenverlust oder Hautirritationen. In den kostenfreien Seminaren erhalten die Teilnehmerinnen Tipps zu den Themen Kosmetik und Haare – und erleben gemeinsame Momente des Lächelns und der Unbeschwertheit. Die Seminartermine und weitere Informationen findest du hier.