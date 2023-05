Alle wollen Franks dritten Geburtstag feiern

Dabei ist Frank aus Fredersdorf bei Berlin schon 54. Doch er bekam schon einmal eine zweite Lebenschance, als im März 2023 seine Blutkrebserkrankung als geheilt galt. Mit Familie und Freunden feierte er glücklich seinen „zweiten“ Geburtstag. Nun wünschen sich alle, dass Frank noch eine weitere Chance erhält. Denn der Krebs ist zurück – eine Spätfolge der ersten Krebstherapie. Um einen „dritten“ Geburtstag feiern zu können, benötigt Frank dringend eine Stammzellspende.

Bis zu seiner ersten Krebserkrankung im Jahr 2020 drehte sich in Franks Leben (fast) alles um den schönsten Sport der Welt: Fußball. Als langjähriger Jugendleiter und Nachwuchstrainer des SG 47 Bruchmühle hat er den Nachwuchsfußball der Region maßgeblich geprägt. Vom Kreissportbund Märkisch Oberland wurde Frank im Jahr 2016 sogar als Übungsleiter des Jahres ausgezeichnet. Auch wenn er heute nicht mehr aktiv ist: Für den SG 47 gehört Frank noch immer zur „Familie“. Jetzt setzt sich der Verein gerade mit aller Kraft dafür ein, dass Franks genetischer Zwilling gefunden wird. Doch von vorne ...

Frank war 51, als er zum ersten Mal an Krebs erkrankte. Die Diagnose: Plasmozytom (auch: Multiples Myelom), eine Form von Blutkrebs, die auch das Knochenmark befällt. Im Jahr seiner Diagnose heiratete Frank seine zweite Frau Katrin. Das Paar bat die Hochzeitsgäste, für die DKMS zu spenden. Er selbst benötigte damals noch nicht unsere Unterstützung, denn eine Eigenstammzelltransplantation zeigte Wirkung. Bei dieser so genannten autologen Stammzelltransplantation wurden Frank nach einer Chemotherapie seine eigenen Zellen Rückübertragen, die ihm zuvor entnommen wurden. Nach Abschluss der Behandlung wurde Frank in den Folgejahren regelmäßig gecheckt: Blut, Urin, CT, Knochenmarkspunktion. Alles sah gut aus. Am 18. März 2023 feierte Frank erleichtert und hoffnungsvoll seinen zweiten Geburtstag.

Genau vier Wochen später zeigte eine weitere Knochenmarkspunktion Auffälligkeiten. Die Onkologin rief Frank an und bat ihn um einen zweiten Entnahmetermin. Das Ergebnis könne nicht stimmen, meinte sie, möglicherweise sei die Probe verfälscht, weil er die Woche zuvor Antibiotika wegen einer hartnäckigen Erkältung nehmen musste. Doch die zweite Punktion brachte dasselbe Ergebnis: Frank hat eine „therapiebedingte Leukämie“. Sie ist eine Spätfolge der Chemotherapie, die Frank zur Behandlung seines Plasmozytoms erhalten hat. Um sie zu behandeln, benötigt Frank nun die gesunden Stammzellen einer fremden Person – seines genetischen Zwillings.

Beim SG 47 Bruchmühle laufen sich schon alle warm, denn auf dem Vereinsgelände in Altlandsberg findet am 3. Juni eine Vor-Ort-Registrierungsaktion statt. Du wohnst in der Nähe, bist zwischen 17 und 55 Jahre alt und bereit, das Leben von Frank oder anderer Menschen mit Blutkrebs zu retten? Dann komm zwischen 13 und 17 Uhr vorbei. Weitere Informationen findest Du hier. Aber auch alle anderen können sich für die gute Sache einsetzen. Bestellt Euch einfach online ein Registrierungsset. Ihr kennt das: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. www.dkms.de/registrieren.