Benny gibt nicht auf

Aufgeben ist für Benny keine Option: Bereits vor drei Jahren erkrankte er an Blutkrebs, machte eine harte Zeit durch, doch nach vielen Klinikbesuchen und einer Stammzellspende, schien der Krebs besiegt. Endlich konnte der Vater von zwei erwachsenen Töchtern wieder Zeit mit seiner Familie verbringen. Genau 1185 Tage galt er als krebsfrei. 1185 Tage, in denen er viel Gutes getan, wieder aktiv sein Leben gelebt hat, die Zugspitze bestieg und sein zweites Enkelkind in die Arme schloss. Doch der 6. März 2024 änderte alles: Nun ist der Krebs wieder zurück und Benny benötigt erneut eine Stammzellspende.

Für Benjamin (Spitzname Benny) ist die derzeitige Situation eine erneute Belastung: „Beim Wort ‚Rezidiv‘ steht die Welt wieder still! Es stand schnell fest, dass ich einen neuen Spender benötige. Im Jahr 2020, zum Zeitpunkt meiner ersten Transplantation war ich zwar noch am Leben, aber ohne die Medizin und Blutspenden nicht alleine lebensfähig. Der schmale Grat zwischen Leben und Tod, Leiden und Qualen haben mich eins gelehrt: Demut und Dankbarkeit“, erzählt er rückblickend.

An Lebensfreude und Kampfeswillen scheitert es bei Benny keinesfalls. Er ist stets positiv, das merkt man ihm auch an. „Benjamin baut alle anderen um sich herum auf, während er in die nächste Runde seines schwersten Kampfes zieht. Wenn diesen Kampf einer gewinnen kann, dann Benny!“, sagen seine Angehörigen. Seine Frau, seine beiden erwachsenen Töchter aber auch Angehörige und Familie setzen derzeit alle Hebel für ihn in Bewegung. „Wir müssen ihm etwas von seiner bedingungslosen Hilfsbereitschaft zurückgeben“, betonen sie und rufen alle Mitmenschen zur Registrierung auf.

Vor drei Jahren konnte für den Familienvater aus Gochsheim zum Glück schnell ein Stammzellspender gefunden werden. Doch nun benötigt Benny erneut eine Transplantation und diesmal von einem anderen Menschen. Wieder beginnt die Suche nach dem passenden Match. Dabei ist er auf die Mithilfe und Unterstützung angewiesen: „Bei Blutkrebs reicht leider der absolute Wille zum Überleben alleine nicht aus. Ich brauche wieder eine Stammzellspende. Bitte helft mir, mein Match zu finden. Ihr alle tragt das Glück anderer Menschen in euch!“, so der 46-Jährige.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/benny die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.