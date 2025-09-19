Bergauf und bergab – für Ilona

Ilona (40) aus Waldsassen hat viel erlebt – einen Herzinfarkt, Brustkrebs und den schmerzlichen Verlust ihrer kleinen Tochter. Doch aufgeben kommt für sie nicht infrage. Jetzt kämpft sie gegen eine seltene Knochenmarkerkrankung: Primäre Myelofibrose.

Ilona benötigt dringend eine Stammzellspende.

💛 Eine Kämpferin mit einem Motto: Die beste Zeit ist jetzt

Ilona liebt das Leben – besonders an guten Tagen. Dann ist sie draußen unterwegs, oft auf dem Mountainbike, wo es bergauf und bergab geht – wie in ihrem Leben. Sie kennt das Kämpfen, das Aufstehen, das Weitermachen.

Doch nun braucht sie Hilfe. Seit zehn Jahren lebt Ilona mit der Diagnose Primäre Myelofibrose.

Eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung. Noch fehlt der passende „genetische Zwilling“.

🧬 Gemeinsam für Ilona – und für alle, die warten

Ilonas Familie, Freunde und die DKMS setzen alles daran, ihr – und vielen anderen – eine zweite Chance zu ermöglichen. Sie haben eine Registrierungsaktion in Ilonas Wahlheimat Waldsassen auf die Beine gestellt:

📍 Registrierungsaktion in Waldsassen

🗓 Sonntag, 21. September 2025

🕐 13 bis 17 Uhr

📌 Stadthalle Waldsassen, Egerer Str. 63, 95652 Waldsassen

💡 Wichtig: Bitte ein Smartphone mitbringen – die Registrierung erfolgt digital.

💌 Oder bequem von zu Hause helfen

🔗 Online registrieren unter www.dkms.de/bergauf

Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ilona liebt die Natur und das Abenteuer. Familie und Freunde stehen Ilona in der schweren Zeit zur Seite.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Spendenkonto

IBAN: DE36 7004 0060 8987 0008 95

Verwendungszweck: Ilona