Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Kampagnen & Aktivitäten

Bergauf und bergab – für Ilona

Eine Frau mit Kopfhörern im Nacken liegt auf einem Bett
Sie hat schon so viel durchgestanden. Jetzt braucht sie dich.
Jetzt Registrieren

Ilona (40) aus Waldsassen hat viel erlebt – einen Herzinfarkt, Brustkrebs und den schmerzlichen Verlust ihrer kleinen Tochter. Doch aufgeben kommt für sie nicht infrage. Jetzt kämpft sie gegen eine seltene Knochenmarkerkrankung: Primäre Myelofibrose.

Ilona benötigt dringend eine Stammzellspende.

💛 Eine Kämpferin mit einem Motto: Die beste Zeit ist jetzt

Ilona liebt das Leben – besonders an guten Tagen. Dann ist sie draußen unterwegs, oft auf dem Mountainbike, wo es bergauf und bergab geht – wie in ihrem Leben. Sie kennt das Kämpfen, das Aufstehen, das Weitermachen.

Doch nun braucht sie Hilfe. Seit zehn Jahren lebt Ilona mit der Diagnose Primäre Myelofibrose.
Eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung. Noch fehlt der passende „genetische Zwilling“.

🧬 Gemeinsam für Ilona – und für alle, die warten

Ilonas Familie, Freunde und die DKMS setzen alles daran, ihr – und vielen anderen – eine zweite Chance zu ermöglichen. Sie haben eine Registrierungsaktion in Ilonas Wahlheimat Waldsassen auf die Beine gestellt:

📍 Registrierungsaktion in Waldsassen
🗓 Sonntag, 21. September 2025
🕐 13 bis 17 Uhr
📌 Stadthalle Waldsassen, Egerer Str. 63, 95652 Waldsassen

💡 Wichtig: Bitte ein Smartphone mitbringen – die Registrierung erfolgt digital.

💌 Oder bequem von zu Hause helfen

🔗 Online registrieren unter www.dkms.de/bergauf

Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ein Mann und eine Frau machen ein Selfie
Ilona liebt die Natur und das Abenteuer.
Zwei Frauen machen ein Selfie
Familie und Freunde stehen Ilona in der schweren Zeit zur Seite.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Spendenkonto
IBAN: DE36 7004 0060 8987 0008 95
Verwendungszweck: Ilona

Ein Bildschirmfoto einer Website
Ilona braucht dich!
Um Patient:innen wie Ilona auch weiterhin bei der Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder passenden Stammzellspenders unterstützen zu können, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Hier hast du die Möglichkeit, direkt über die Online-Aktion für Ilona das Registrierungsset zu bestellen.
Zur Online-Aktion
Start virtual drive.
Weitere Online-Aktionen
Hier findest du einen Überblick über alle Online-Aktionen. Patient:innen in aller Welt sind dringend auf Unterstützung und die Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder eines passenden Stammzellspenders angewiesen. Werde auch du aktiv und schenke eine zweite Chance auf Leben!
Zu den Online-Aktionen
Artikel
Warum wir dich als Lebensretter:in brauchen
Artikel
So wirst du Stammzellspender:in
Artikel
So spendest du Stammzellen

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatienten neue Hoffnung auf Leben geben.
Spender:in werden
Überzeuge deine Freund:innen
Geldspende
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH