Für Christian, den 31-Jährigen aus Bergheim im Kreis Höxter, tickt die Uhr: Er ist zum zweiten Mal an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, und es bleibt nur noch wenig Zeit, um einen lebensrettenden Stammzellspender zu finden. Am 6. April 2024 findet in Steinheim eine Registrierungsaktion statt, die Onlineregistrierung ist jederzeit möglich. Es ist ernst, und es eilt!

Von einer unbändigen Abenteuer- und Lebenslust bis zur erneuten Chemotherapie, die jetzt nicht mehr weiterhilft: Christian, 31 Jahre jung und sportlich, erlebt gerade seinen ganz persönlichen Albtraum. Vor sechs Jahren noch fuhr er gemeinsam mit seinem Vater den Europaradweg zur Fußball WM nach Russland, bekämpfte 2021 erfolgreich einen Lymphdrüsenkrebs und fing an, Pläne zu schmieden – für ein gesundes Leben! Doch im Januar dieses Jahres folgte der Schock: Der Krebs war wieder da. Die sofort eingeleitete Chemotherapie im Uniklinikum Göttingen schlug diesmal allerdings nicht richtig an. Zwar lässt sich der Krebs noch ein wenig in Schach halten und seine großflächige Ausbreitung verlangsamen, doch eine echte Heilung wird so nicht gelingen. Das steht nun leider fest.

Christian braucht deshalb eine Stammzellspende. Und zwar innerhalb der kommenden 9 Wochen. Dann endet die Chemotherapie, die nicht fortgesetzt werden kann, weil sie für Christian lebensgefährlich wäre. Die Dramatik könnte kaum größer sein. Christian bleibt kämpferisch: „Während die Zeit im echten Leben rennt, steht meine Welt praktisch still“, sagt er. „Ich darf auf keinen Fall zusätzlich krank werden, mir keine noch so kleinen Infekte einfangen. Mein Körper darf nicht zusätzlich geschwächt werden, damit ich so lange wie möglich durchhalten und auf einen Spender hoffen kann. Und das tue ich!“

Christians Familie, allen voran sein Vater Ralf, setzt nun alles daran, diese:n eine:n potenziellen Lebensretter:in zu finden. Eine Website wurde erstellt www.team-christian.de , Aufrufe in den sozialen Medien platziert und eifrig geteilt. Der nächste Schritt ist die Organisation einer Registrierungsaktion, bei der die DKMS unterstützt. Die Aktion findet am kommenden Samstag, den 6. April, von 11 bis 15 Uhr in der Sporthalle Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum statt: Hollentalstraße 15, 32839 Steinheim, Zugang seitlich über „Hinter der Mauer“.

Christians Familie und die DKMS bitten alle gesunden Menschen, die zwischen 17 und 55 Jahren alt und noch nicht als möglicher Stammzellspender registriert sind, ganz herzlich darum, an diesem Tag vorbeizukommen, das Mobiltelefon mitzubringen und sich registrieren zu lassen – einfach und schnell.

Wer sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht registrieren lassen kann, ist ebenfalls eingeladen – auch eine Geldspende kann helfen, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Schließlich: Eine Registrierung ist natürlich auch online möglich. Mit wenigen Klicks über http://www.dkms.de/christian lassen sich die Registrierungsunterlagen bestellen. Drei medizinische Wattestäbchen, eine genaue Anleitung sowie eine Einwilligungserklärung: Das ist der Inhalt des Sets, mit dem jede:r selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden kann. Vater Ralf bittet eindringlich: „Lasst uns gemeinsam weiter hoffen und kämpfen. Es ist noch nicht zu spät.“