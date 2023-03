Seit mehr als 15 Jahren gibt es unser DKMS Schulprojekt, mit dem wir einige unserer wichtigsten Anliegen vereinigen: Information, Motivation und Nachhaltigkeit. Bedeutet konkret: Schülerinnen und Schülern werden in Zusammenarbeit mit ihren Lehrkräften die Themen Blutkrebs und Stammzellspende nahegebracht und in den Unterricht integriert. Der Erfolg spricht Bände: Mehr als 454.000 Schüler:innen bundesweit haben sich darüber bereits bei uns registrieren lassen. Und es sollen noch viel mehr werden. Mit Hilfe der Bildungsminister:innen der Bundesländer wollen wir diesem großartigen Einsatz noch mehr Öffentlichkeit verschaffen.

Das Engagement junger Menschen ist unverzichtbar bei der Suche nach potenziellen Stammzellspender:innen. Aus medizinischen Gründen kommen sie besonders häufig für eine Stammzellspende in Betracht. Um noch mehr Patient:innen weltweit helfen zu können, haben wir bereits im Jahr 2004 das DKMS Schulprojekt ins Leben gerufen. Das Projekt beweist seitdem eindrucksvoll, wie gut sich Lernen und soziales Engagement miteinander verbinden lassen. Unser Angebot mit dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ richtet sich an Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schulen.

Wir stellen allen teilnehmenden Einrichtungen innovativ aufbereitete und kostenlose Unterrichtspakete zur Verfügung, die sich sowohl digital als auch im Präsenzunterricht einsetzen lassen. Die Schulmaterialien eignen sich für den Biologieunterricht ebenso wie für die Fächer Deutsch, Ethik, Religion und Sozialwissenschaften. Am Ende jeder Schulaktion haben interessierte junge Menschen ab 17 Jahren die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen. Der dazu notwendige Wangenabstrich kann eigenständig und unkompliziert zu Hause durchgeführt werden. Außerdem wird eigeninitiiertes Engagement gefördert –beispielsweise in Form von Benefizläufen oder weiteren Geldspendeaktionen.

Insgesamt haben sich über das DKMS Schulprojekt so bereits 454.000 Schüler:innen registrieren lassen. 5.720 von ihnen haben einer Patientin oder einem Patienten eine Chance auf ein gesundes Leben geschenkt.

Das DKMS Schulsiegel – ein besonderes Zeichen des Dankes

Uns ist es ein großes Anliegen, Danke zu sagen und dieses vorbildliche Engagement für Patient:innen öffentlich zu würdigen – daher wurde das DKMS Schulsiegel ins Leben gerufen. Dieses wird an alle Schulen verliehen, die mindestens drei Registrierungsaktionen durchgeführt haben. Pro Bundesland werden die so genannten „Leuchtturmschulen“ gemeinsam mit den Bildungsminister:innen der Länder unter der Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen in einer persönlichen Feierstunde ausgezeichnet. Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr gibt es Ehrungen in Bayern, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen. Offiziell geehrt wurde bereits in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Alles Wissenswerte zum DKMS Schulprojekt erfährst du auf dkms.de/schulen