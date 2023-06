Für Leandra ein Leben, das neu beginnen kann

Dreijährige Kinder spielen im Sand, toben auf der Wiese, quiecken mit ihren Freunden auf der Rutsche. Bei Leandra ist das derzeit anders. Ihr „Spielplatz“ ist ein Patientenzimmer, zum Toben fehlt die Kraft. Leandra ist schwer krank, sie leidet unter einer seltenen Bluterkrankung, für die eine ganz bestimmte Therapie große Heilungschancen verspricht: die Stammzellspende.

Wenn kleine Kinder wie die dreijährige Leandra schwer erkranken, trifft das mitten ins Herz. Da wartet ein Leben, das entdeckt, genossen und einfach gelebt werden möchte. Bei Leandra verhindert das derzeit eine schwere aplastische Anämie.

Doch so sehr es Eltern und die gesamte Familie trifft, die kleine Leandra so krank zu erleben, so oft bringt die kleine Maus sie regelmäßig zum Staunen: „Leandra ist tapfer, viel tapferer, als ein Kind sein sollte. Sie lächelt durch die Schmerzen, spielt zwischen den Behandlungen und zeigt uns Erwachsenen, was es bedeutet, wirklich mutig zu sein“, berichtet ihr Papa. Kein Kindergarten, kein Herumtollen, stattdessen immer wieder Krankenhaus – für Leandra ist das aktuell Alltag. Das kleine Mädchen erträgt die aufwändigen Behandlungen, die im Moment vor allem in der Immunsuppression bestehen, als wäre es eine ganz normale Sache.

Eltern, Ärzt:innen und das Pflegepersonal wissen: Es ist alles andere als das. Diese Erkrankung ist unbehandelt lebensbedrohlich! Doch es gibt Hoffnung: Die Transplantation von gesunden Stammzellen eines passenden Spenders oder einer Spenderin könnte der kleinen Leandra die Chance geben, ein ganz normales Leben zu beginnen.

Einen ersten Schritt dazu kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren unternehmen. Jeder kann helfen und sich als Stammzellspender:in registrieren lassen – bei einer Registrierungsaktion oder zu Hause. Dafür lässt sich ein Set online bestellen, das nach dem Wangenabstrich zur Typisierung zurückgeschickt wird. Aber auch darüber sprechen kann helfen, je mehr Menschen auf Leandras Schicksal aufmerksam werden, desto eher steigen ihre Chancen. Alle Informationen dazu gibt es hier.