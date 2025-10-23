Ein Familienvater kämpft – mit Hoffnung im Herzen Guido aus Köln hat Blutkrebs. Nur eine passende Stammzellspende kann ihm das Leben retten. Sein größter Wunsch: Seine Kinder aufwachsen sehen, mit seiner Frau alt werden – leben. Jetzt Registrieren

💛 Ein Vater, ein Ehemann – ein Kämpfer

Guido ist 53 Jahre alt, Ehemann, Vater, Freund. Sein Leben war voller Pläne – bis zur Diagnose.

Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, mit ihnen leben, lachen, weinen und sie begleiten können. Ich will leben.“

Diese Worte lassen keinen kalt. Und sie zeigen: Es geht um weit mehr als Medizin. Es geht um Liebe, Zukunft und Familie.

Guido mit seiner Familie.

🧬 Nur eine Stammzellspende kann Guido retten

Blutkrebs kann jeden treffen – jederzeit. Noch immer findet nicht jede:r Patient:in rechtzeitig ein passendes Match. Guido braucht jetzt eine zweite Chance. Vielleicht bist du der Mensch, der sie ihm schenken kann.

👉 Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt bist: Lass dich registrieren!

📍 Zwei starke Aktionen – und die Hoffnung lebt weiter

Im August und September fanden in Köln zwei große Registrierungsaktionen für Guido statt. Ein starkes Zeichen der Solidarität - doch trotz aller Unterstützung: Guidos Match wurde noch nicht gefunden.

Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass noch mehr Menschen mitmachen.

💌 Registrier dich jetzt – einfach von zu Hause

📦 Bestell dir dein Set online unter www.dkms.de/guido und registriere dich in nur wenigen Minuten als Stammzellspender:in. So geht's:

✔️ Drei Wattestäbchen

✔️ Fünf Minuten Zeit

✔️ Vielleicht die Rettung für Guido – oder jemand andere

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Guidos Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE58 7004 0060 8987 0008 87

Verwendungszweck: Guido