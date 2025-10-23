Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Guido mit seiner Frau und seinen Kindern.
Kampagnen & Aktivitäten

Guido will leben – für seine Familie

Ein Familienvater kämpft – mit Hoffnung im Herzen
Guido aus Köln hat Blutkrebs. Nur eine passende Stammzellspende kann ihm das Leben retten. Sein größter Wunsch: Seine Kinder aufwachsen sehen, mit seiner Frau alt werden – leben.
Jetzt Registrieren

💛 Ein Vater, ein Ehemann – ein Kämpfer

Guido ist 53 Jahre alt, Ehemann, Vater, Freund. Sein Leben war voller Pläne – bis zur Diagnose.

Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, mit ihnen leben, lachen, weinen und sie begleiten können. Ich will leben.“

Diese Worte lassen keinen kalt. Und sie zeigen: Es geht um weit mehr als Medizin. Es geht um Liebe, Zukunft und Familie.

Collage von Guido und seiner Familie.
Guido mit seiner Familie.

🧬 Nur eine Stammzellspende kann Guido retten

Blutkrebs kann jeden treffen – jederzeit. Noch immer findet nicht jede:r Patient:in rechtzeitig ein passendes Match. Guido braucht jetzt eine zweite Chance. Vielleicht bist du der Mensch, der sie ihm schenken kann.

👉 Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt bist: Lass dich registrieren!

📍 Zwei starke Aktionen – und die Hoffnung lebt weiter

Im August und September fanden in Köln zwei große Registrierungsaktionen für Guido statt. Ein starkes Zeichen der Solidarität - doch trotz aller Unterstützung: Guidos Match wurde noch nicht gefunden.

Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass noch mehr Menschen mitmachen.

GIF: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

💌 Registrier dich jetzt – einfach von zu Hause

📦 Bestell dir dein Set online unter www.dkms.de/guido und registriere dich in nur wenigen Minuten als Stammzellspender:in. So geht's:

✔️ Drei Wattestäbchen
✔️ Fünf Minuten Zeit
✔️ Vielleicht die Rettung für Guido – oder jemand andere

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Guidos Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE58 7004 0060 8987 0008 87
Verwendungszweck: Guido

Guido mit seiner Frau und seinen Kindern.
Guido braucht eure Hilfe!
Um Patient:innen wie Guido auch weiterhin bei der Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder passenden Stammzellspenders unterstützen zu können, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Hier hast du die Möglichkeit, direkt über die Online-Aktion für Guido das Registrierungsset zu bestellen.
Zur Online-Aktion
Start virtual drive.
Weitere Online-Aktionen
Hier findest du einen Überblick über alle Online-Aktionen. Patient:innen in aller Welt sind dringend auf Unterstützung und die Vermittlung einer passenden Stammzellspenderin oder eines passenden Stammzellspenders angewiesen. Werde auch du aktiv und schenke eine zweite Chance auf Leben!
Zu den Online-Aktionen
Artikel
Warum wir dich als Lebensretter:in brauchen
Artikel
So wirst du Stammzellspender:in
Artikel
So spendest du Stammzellen

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatienten neue Hoffnung auf Leben geben.
Spender:in werden
Überzeuge deine Freund:innen
Geldspende
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH