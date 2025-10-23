Guido ist 53 Jahre alt, Ehemann, Vater, Freund. Sein Leben war voller Pläne – bis zur Diagnose.
Diese Worte lassen keinen kalt. Und sie zeigen: Es geht um weit mehr als Medizin. Es geht um Liebe, Zukunft und Familie.
Blutkrebs kann jeden treffen – jederzeit. Noch immer findet nicht jede:r Patient:in rechtzeitig ein passendes Match. Guido braucht jetzt eine zweite Chance. Vielleicht bist du der Mensch, der sie ihm schenken kann.
👉 Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt bist: Lass dich registrieren!
Im August und September fanden in Köln zwei große Registrierungsaktionen für Guido statt. Ein starkes Zeichen der Solidarität - doch trotz aller Unterstützung: Guidos Match wurde noch nicht gefunden.
Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass noch mehr Menschen mitmachen.
📦 Bestell dir dein Set online unter www.dkms.de/guido und registriere dich in nur wenigen Minuten als Stammzellspender:in. So geht's:
✔️ Drei Wattestäbchen
✔️ Fünf Minuten Zeit
✔️ Vielleicht die Rettung für Guido – oder jemand andere
🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Guidos Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.
Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst
💳 DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE58 7004 0060 8987 0008 87
Verwendungszweck: Guido