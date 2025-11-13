Ilona hat einen Spender gefunden!

Ilona (40) aus Waldsassen hat mehr durchlebt als viele andere in einem ganzen Leben: Ein Herzinfarkt. Eine Brustkrebserkrankung. Der schmerzliche Verlust ihrer kleinen Tochter. Und dann – als wäre das nicht schon genug – die Diagnose Primäre Myelofibrose, eine seltene und schwerwiegende Erkrankung des Knochenmarks.
Zehn Jahre lang lebt Ilona bereits mit der Krankheit. Ihre einzige Chance auf Heilung: eine passende Stammzellspende. Doch so stark ihr Körper gefordert war – so stark war auch ihr Lebenswille. Ilona blieb positiv, kämpfte sich durch jeden neuen Rückschlag und gab nie auf.
Ilona liebt das Leben – besonders an guten Tagen. Dann ist sie draußen unterwegs, oft auf dem Mountainbike, wo es bergauf und bergab geht – wie in ihrem Leben. Sie kennt das Kämpfen, das Aufstehen, das Weitermachen.
Vor Kurzem – ganz nebenbei bei einem Kontrolltermin – erhält Ilona dann die Nachricht: Ein Spender wurde gefunden.
Schon zeitnah beginnt für Ilona nun die nächste Etappe: die Transplantation. Sie ist aufgeregt – aber bereit.
Die Nachricht hat Ilona neue Kraft gegeben. Doch sie weiß: Tausende andere kämpfen wie sie.
Vor allem Menschen mit selteneren genetischen Merkmalen brauchen dringend Unterstützung – durch mehr Registrierungen.
Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.
🔗 Mehr Infos unter https://www.dkms.de/spender-werden
🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.
Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst
💳 DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE36 7004 0060 8987 0008 95
Verwendungszweck: Ilona