Ilona hat einen Spender gefunden!

👉 Deine Registrieung kann Leben retten – so wie bei Ilona. Spender:in werden

Ein bewegender Wendepunkt nach Jahren voller Rückschläge

Ilona (40) aus Waldsassen hat mehr durchlebt als viele andere in einem ganzen Leben: Ein Herzinfarkt. Eine Brustkrebserkrankung. Der schmerzliche Verlust ihrer kleinen Tochter. Und dann – als wäre das nicht schon genug – die Diagnose Primäre Myelofibrose, eine seltene und schwerwiegende Erkrankung des Knochenmarks.

Zehn Jahre lang lebt Ilona bereits mit der Krankheit. Ihre einzige Chance auf Heilung: eine passende Stammzellspende. Doch so stark ihr Körper gefordert war – so stark war auch ihr Lebenswille. Ilona blieb positiv, kämpfte sich durch jeden neuen Rückschlag und gab nie auf.

Ilona benötigt dringend eine Stammzellspende.

💛 Und dann kam die Nachricht, die alles veränderte

Ilona liebt das Leben – besonders an guten Tagen. Dann ist sie draußen unterwegs, oft auf dem Mountainbike, wo es bergauf und bergab geht – wie in ihrem Leben. Sie kennt das Kämpfen, das Aufstehen, das Weitermachen.

Vor Kurzem – ganz nebenbei bei einem Kontrolltermin – erhält Ilona dann die Nachricht: Ein Spender wurde gefunden.

„Ich war total überrascht – und es liefen erst mal die Tränen. Ich habe es meinem Freund so beschrieben: Seit Wochen ist bei uns Ausnahmezustand – und die Welt dreht sich einfach weiter.“

Schon zeitnah beginnt für Ilona nun die nächste Etappe: die Transplantation. Sie ist aufgeregt – aber bereit.

🧬 Ein Match für Ilona – doch viele andere warten noch

Die Nachricht hat Ilona neue Kraft gegeben. Doch sie weiß: Tausende andere kämpfen wie sie.

Vor allem Menschen mit selteneren genetischen Merkmalen brauchen dringend Unterstützung – durch mehr Registrierungen.

„Ich hoffe, es gehen jetzt noch mehr Menschen zur Typisierung. Es ist absolut schmerzfrei – und so wichtig!“ Jetzt Registrieren

💌 Jetzt bist du gefragt – registriere dich online

Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.

🔗 Mehr Infos unter https://www.dkms.de/spender-werden

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Ilonas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Ilona liebt die Natur und das Abenteuer. Familie und Freunde stehen Ilona in der schweren Zeit zur Seite.

💶 Auch Geldspenden können Leben retten

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE36 7004 0060 8987 0008 95

Verwendungszweck: Ilona