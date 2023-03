Mit Imke wieder Pferde stehlen können

Nach sieben Jahren erneut die harte Diagnose: Blutkrebs. Für die 23-jährige Imke geht es jetzt um alles: Sie braucht dringend eine Stammzellspende, um überleben zu können. Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen. Der erste Schritt, um Lebensretter zu werden: eine Registrierung!

Imke stammt aus Ihlow in Ostfriesland. Sie ist lebensfroh, liebt das Landleben und ihren Verlobten Arne, mit dem sie sich gerade ihr Traumhaus baut und eine große Scheunenhochzeit plant. Doch diese kuschelige Idylle droht für Imke verloren zu gehen. Denn sie ist krank, schwer krank. Sie hat vor kurzem zum zweiten Mal eine erschütternde Diagnose erhalten: Nach dem Morbus Hodgkin Lymphom, das bei ihr im Jahr 2015 festgestellt wurde, ist es diesmal Leukämie.

Was das für sie selbst, für ihren Partner, für ihre Familie und ihre Freunde bedeutete, lässt ich nur erahnen. Auf den Schock folgte Fassungslosigkeit. Warum passiert das schon wieder? Doch Imke will sich nicht unterkriegen lassen, sie verspürt einen großen Lebenswillen: „Ich halte an meinen Träumen fest“, sagt sie kämpferisch. „Ich möchte glücklich sein, gesund in unserem neuen Haus leben und auch eine Familie gründen.“

Das ist Imke, wie Freunde und Familienangehörige sie kennen – optimistisch, liebevoll und lebensfroh, ein Typ zum Pferdestehlen. Das blieb sie auch, nachdem sie ihren Traumberuf Landwirtin vor sieben Jahren aufgeben musste. Sie erwarb einen kleinen Bauernhof, auf dem mit Hund Anka, den beiden Shetland Ponys Livi und Orio, der Paint Stute Luna und der Katze Mitzi viele Tiere leben. Sie begann eine Ausbildung zur Tagesmutter und betreute bis vor wenigen Wochen ein- bis dreijährige Kinder.

Imre möchte all das genießen, ihr Leben wieder einfach leben können. Das ist ihr größter Wunsch, und auch der ihres zukünftigen Mannes. Um diese Chance zu bekommen, braucht Imke dringend eine Stammzellspende. Den passenden Spender oder die passende Spenderin zu finden, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, doch Imke erhält Unterstützung vom Leukin e.V., der dank zahlreicher Spenden die Kosten in Höhe von 35€ pro Registrierung übernehmen kann.

Der Verein wurde vor 25 Jahren gegründet und ist ein Herzenspartner der DKMS. Fast 80.000 Menschen haben sich mit der Unterstützung von Leukin e.V. bei der DKMS als Stammzellspender:in registrieren lassen. 933 Menschen wurde auf diese Weise die Chance auf ein zweites Leben geschenkt. Anna Fennen, Vorsitzende des Leukin e.V., ist der Region für den Beistand sehr dankbar: „Jeder gespendete Euro ist wichtig und trägt zur Finanzierung aller Registrierungen bei. Imke und viele andere Patienten suchen ihren Lebensretter oder ihre Lebensretterin. Helfen kann so einfach sein.“

Der erste Schritt dazu: Lass Dich registrieren, wenn Du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist. Eine Möglichkeit dazu gibt es am Samstag, den 11. Juni, bei der Freiwilligen Feuerwehr Simonswolde in der Gemeinde Ihlow. Die Registrierung selbst geht einfach und schnell: Mit drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder vor Ort nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Im Anschluss werden die Gewebemerkmale im Labor bestimmt und stehen nun für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Und vielleicht ist ein Treffer für Imke dabei. Daher: Lass Dich registrieren. Für Imke oder auch für einen anderen sehr kranken Menschen.

Übrigens: Auch Geldspenden helfen dabei, Leben zu retten, denn die Typisierung kostet die DKMS Geld – 35 Euro pro Fall. Die sind auf jeden Fall gut angelegt!