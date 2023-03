Wir brauchen Dich zum Glück

Akute lymphatische Leukämie – Blutkrebs. Diese Diagnose erhält Imke (23) aus Ihlow vor ein paar Tagen. Bereits zum zweiten Mal stellt das Leben Imke vor eine besondere Herausforderung. Doch sie ist stark. Sie wird wieder kämpfen und siegen, denn Imke hat noch so viel vor in ihrem Leben. Sie möchte ihren Verlobten Arne heiraten und eine große Scheunenhochzeit feiern, wieder Fußball in ihrem Verein SG Berumerfehn spielen und mit dem Trecker übers Acker fahren. Und schließlich brauchen ihre Tiere sie auch, denn Imke hat mit Hündin Anka, zwei Shetlandponys, einer Stute und Katze Mitzi ihren eigenen kleinen Bauernhof. Zusammen mit Arne erfüllt sich das junge Paar auch gerade den Traum vom eigenen Heim.

Dieses Glück können die beiden aber nur genießen, wenn Imke die lebensrettende Stammzellspende erhält. Vielleicht bist du der genetische Zwilling von Imke oder anderen suchenden Patient:innen? Helfen ist ganz einfach – einfach registrieren!