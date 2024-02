Noch ganz viele Geburtstage für Raffi

Gerade erst im Januar, ist Raffaela – kurz Raffi – neun Jahre alt geworden. Raffis Eltern haben viele Wünsche für die Zukunft ihrer Tochter. Doch nur einer zählt gerade: Es soll nicht ihr letzter Geburtstag gewesen sein. In diesem Wunsch spiegeln sich gleichzeitig Hoffnung und Verzweiflung. Verzweiflung, weil Raffi zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt ist, und Hoffnung, weil eine Stammzellspende Raffis Leben retten kann. Deshalb rufen wir gemeinsam mit ihrer Familie zur Registrierung auf.

Wer Raffi kennt, weiß, was Lebensfreude bedeutet. Die 9-Jährige aus Burgthann im Nürnberger Land liebt es zu basteln, Gitarre zu spielen und zu schwimmen. Mit ihrer großen Schwester dreht sie ausgelassen Quatsch-Videos, mit der jüngeren Schwester und ihrem kleinen Cousin spielt sie liebevoll und geduldig. Außerdem ist Raffi bei der örtlichen Jugendfeuerwehr aktiv und zeigt dort Mut, soziales Engagement und Einsatzbereitschaft. Doch Raffis Leben hat auch eine andere Seite – eine, die vom Krebs geprägt ist.

Zum ersten Mal erkrankte Raffi im Frühjahr 2021. Sie hatte ständig Fieber und nach vielen Monaten und langen Untersuchungen erhielt sie die Diagnose akute lymphatische Leukämie (ALL) – Blutkrebs. Und das kurz vor ihrer Einschulung, einem so wichtigen Schritt auf dem Weg zum „Großwerden“. Statt in einen neuen Lebensabschnitt ging es für Raffi ins Krankenhaus, wo sie sich einer Chemotherapie unterzog. „Es war eine sehr schwierige Zeit für uns alle“, erinnert sich Vater Markus, denn Raffi vertrug die Chemo nicht immer gut. Doch sie blieb tapfer – ganze zwei Jahre lang. Als die Therapie im Herbst 2023 endete, war die Freude riesig. Doch sie währte nur kurz: Bei einer Routineuntersuchung im Januar wurde bei Raffi erneut Krebs festgestellt. Nun benötigt sie eine Stammzelltransplantation, um zu überleben.

Auf ihre große Chance wartet Raffi aktuell in der Klinik. Mit Schläuchen im Arm sitzt sie auf dem Krankenbett und übt Gitarre, um sich abzulenken und ein wenig Normalität in einen alles andere als normalen Alltag zu bringen. Immer an ihrer Seite: ihre geliebte Familie, allen voran Mama Andrea, Papa Markus und ihre beiden Schwestern Antonia und Giulia. Doch auch in ihrem Heimatort Burgthann setzen sich die Menschen für Raffi ein. Mit einer vor Ort-Registrierungsaktion rufen sie Bewohner:innen und Besucher:innen am 24. Februar dazu auf, sich in unsere Spenderdatei aufnehmen zu lassen. Veranstaltungsort ist die Freiwillige Feuerwehr Mimberg, Pfeifferhütter Weg 3, 90559 Burgthann. Die Registrierungsaktion startet um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Wer nicht in der Nähe wohnt, kann sich über die Online-Aktionsseite www.dkms.de/raffi ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin für Raffi und andere Menschen mit Blutkrebs werden. Alle Infos zur Registrierung gibt es hier.

Raffis Eltern hatten vor der Erkrankung große Pläne mit der Familie: Sie wollten nach Spanien auswandern und dort in ein neues Leben starten. Doch neues Leben soll nun hier beginnen, in Burgthann – dem Ort, in dem Raffi zuletzt einen ihrer hoffentlich ganz vielen Geburtstag in ihrem Leben gefeiert hat.