Unsere Partnerinnen und Partner

Besonderer Einsatz für junge Spender

Seit 2017 haben wir mit der Marriott-Gruppe eine besondere Kooperation: Spender:innen, die für die medizinische Voruntersuchung und Stammzell- oder Knochenmarkentnahme zur Entnahmeklinik nach Köln oder Frankfurt reisen, können je nach Verfügbarkeit kostenfrei in einem Hotel der Marriott-Kette übernachten. Stammzellspender:innen entstehen so keinerlei Kosten im Zusammenhang mit ihrer Entnahme. Bei durchschnittlich über 5.000 Stammzellentnahmen pro Jahr kommt so für uns eine hohe Summe an Ausgaben zusammen. Durch die Unterstützung der Marriott Hotels sparen wir viel Geld.