Regelmäßig spenden im DKMS Freundeskreis

Als wertvolle:r und dauerhafte:r Unterstützer:in hilfst du, unsere lebenswichtige Arbeit langfristig zu planen. Damit gibst du uns eine Perspektive und Sicherheit.

Dein verlässliches Engagement funktioniert ganz einfach: Mit einer regelmäßigen Geldspende bist du automatisch Teil unseres DKMS Freundeskreises – einer Gemeinschaft, die sich beständig für die DKMS einsetzt. Hilf mit deinem regelmäßigen Beitrag, unser wichtiges Ziel zu erreichen: die dauerhafte und nachhaltige Unterstützung bei der Suche nach freiwilligen Stammzellspender:innen sowie die Weiterentwicklung von Therapien für Blutkrebspatient:innen weltweit.

Werde Teil des DKMS Freundeskreises und rette Leben

Du entscheidest selbst, wie viel du spendest und in welchem Rhythmus du dich engagierst.

Auch bei regelmäßigen Spenden bleibst du flexibel, denn du kannst jederzeit den Betrag und den Rhythmus ändern.

Ein Vorteil der Dauerspende: ein geringer administrativer Aufwand für beide Seiten und Planungssicherheit für die DKMS im Kampf gegen Blutkrebs.

Wusstest du schon? Auch regelmäßige Spenden sind steuerlich absetzbar. Wir bescheinigen deine regelmäßige Spende zu Beginn des Folgejahres automatisch. Bei jährlichen Dauerspenden versenden wir die Spendenbescheinigung zeitnah nach Eingang der Spende.

Mit einer Dauerspende bist du Teil des DKMS Freundeskreises und erhältst zwei Mal im Jahr einen Report über besondere Entwicklungen und Erfolge, die ohne dich nicht möglich wären.

Wenn du deine Einzugsermächtigung kündigen möchtest, schreib uns bitte eine E-Mail an freundeskreis@dkms.de

Herzlichen Dank, dass du uns regelmäßig unterstützt!

Jetzt Dauerspender:in werden

Per SEPA-Lastschriftverfahren:

Deine regelmäßige Spende kannst du am einfachsten per SEPA-Lastschriftverfahren mit einer Einzugsermächtigung direkt über unsere Website einrichten. So erhalten wir automatisch alle relevanten Informationen zur Ausstellung deiner Spendenbescheinigung. Jetzt einrichten!

Per Dauerauftrag:

Um uns regelmäßig zu unterstützen, kannst du alternativ auch einen Dauerauftrag einrichten. Dafür überweist du unter dem Stichwort „Freundeskreis“ auf das unten genannte Spendenkonto. Damit wir dir eine Spendenbescheinigung zusenden können, sende uns bitte eine Mail mit Name, Anschrift, Betrag und Bankverbindung an: freundeskreis@dkms.de. Vielen Dank!

DKMS Spendenkonto

Wenn du uns mit einer regelmäßigen Spende per Dauerauftrag helfen möchtest, leite diese bitte auf unser DKMS Konto:

Empfänger: DKMS gGmbH

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56

BIC: SOLADES1TUB

Bankinstitut: Kreissparkasse Tübingen





Qualität und Vertrauenswürdigkeit sind die Grundsätze unserer Arbeit und stehen im Fokus unseres Handelns. Mit der Verwendung des Ethik-Signet vom Deutschen Fundraising Verband verpflichten wir uns als Organisation die „19 Grundregeln für eine gute, ethische Fundraisingpraxis“ einzuhalten. Das Siegel steht u.a. für: Integrität, Fairness, Datenschutz , Transparenz. Weitere Informationen finden Sie hier.