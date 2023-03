Gibt es etwas Schöneres, als gerade zu Weihnachten mit einem Geschenk Leben zu retten? Auch Ihr Unternehmen kann dies tun, indem Sie sich an der Aktion „Spende statt Geschenke“ beteiligen.

Statt Geschenke an ihre Kund:innen und Geschäftspartner:innen zu verteilen, spenden Sie doch einfach Ihr Weihnachtsbudget an die DKMS. Mit Ihrer Hilfe können wir Blutkrebspatient:innen den sehnlichsten Wunsch erfüllen: eine passende Stammzellspenderin oder einen passenden Stammzellspender zu finden, und damit eine neue Chance auf Leben geben. So können Sie Gutes bewirken und die Vorteile für Ihr Engagement nutzen:

Sie verschenken ein sinnvolles, zeitgemäßes und nachhaltiges Geschenk.

Sie sparen Zeit für die Geschenkeauswahl sowie Geld für Verpackung und Versand.

Sie zeigen Ihren Geschäftspartner:innen und Kund:innen Ihr soziales Engagement.

Kommunizieren Sie Ihr Engagement mit unserem kostenlosen Material, das wir Ihnen zum Download bereitstellen.

Wir unterstützen Sie mit den folgenden Materialien:

Flyer „Spende statt Geschenke“

Dieser Flyer enthält alle Informationen zu unserer Arbeit und der Weihnachtsaktion „Spende statt Geschenke“ für Unternehmen.

Flyer herunterladen

Einleger für Ihre Weihnachtskarten

Der Einleger der Aktion „Spende statt Geschenke“ beschreibt die Arbeit der DKMS und zeigt Ihr soziales Engagement. Unter den gängigen Formaten können Sie den passenden Einleger für Ihre Weihnachtsaktion herunterladen. Die folgenden Formate stehen Ihnen zur Verfügung:

Einleger zum direkten Ausdruck:

Einleger in „DIN A4 zum Ausdruck“ in Deutsch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

Einleger in „DIN A4 zum Ausdruck“ in Englisch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

Einleger für den Druck mit Beschnitt:

Einleger mit Beschnitt in Deutsch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

Einleger mit Beschnitt in Englisch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

Einleger für den Druck ohne Beschnitt:

Einleger ohne Beschnitt in Deutsch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

Einleger ohne Beschnitt in Englisch

DKMS SSG Einleger 148x148mm

DKMS SSG Einleger 105x148mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 148x105mm DIN A6

DKMS SSG Einleger 105x210mm hoch

DKMS SSG Einleger 210x105mm quer

E-Mail-Abbinder und Web-Banner „Spende statt Geschenke“

Unsere E-Mail Abbinder gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Engagement mit jeder E-Mail zu kommunizieren. Zudem können Sie Ihr soziales Engagement noch verstärken, in dem Sie unsere Web-Banner auf Ihrer Website einsetzten. Sie setzen ein klares und positives Signal nach außen!

E-Mail-Abbinder herunterladen

Web-Banner herunterladen

Urkunde „Spende statt Geschenke“

Mit einer Urkunde in Ihren Geschäftsräumen zeigen Sie Ihrer Kundschaft, Ihren Mitarbeitenden und Geschäftspartner:innen Ihr gemeinnütziges Engagement. Gern schicken wir Ihnen eine DKMS-Urkunde mit dem jeweiligen Spendenbetrag zu. Schicken Sie uns hierfür einfach eine E-Mail an: spendestattgeschenke@dkms.de

Urkunde herunterladen

Logo „Spende statt Geschenke“

Setzen Sie eines unserer „Spende statt Geschenke“-Logos auf Ihre Materialien und geben Sie Ihrer Initiative so einen einheitlichen Look.

Logo herunterladen

Textvorlage „Spende statt Geschenke“

Gerne können Sie unsere Textvorlage in Ihre Kommunikation einbinden. In der Vorlage finden Sie fertige Inhalte, die Sie einsetzten oder als Inspiration nutzen können.

Textvorlage herunterladen

DKMS Kontoverbindung

Für eine Geldspende können Sie die aufgeführten Kontoverbindung nutzen:

Kontoverbindung

Bank: Deutsche Bank Reutlingen

IBAN: DE27 6407 0085 0179 0005 02

BIC: DEUTDESS640

Stichwort: Spende statt Geschenke





Qualität und Vertrauenswürdigkeit sind die Grundsätze unserer Arbeit und stehen im Fokus unseres Handelns. Mit der Verwendung des Ethik-Signet des Deutschen Fundraising Verbandes verpflichten wir uns als Organisation, die „19 Grundregeln für eine gute, ethische Fundraisingpraxis“ einzuhalten. Das Siegel steht u.a. für: Integrität, Fairness, Datenschutz , Transparenz. Weitere Informationen finden Sie hier.