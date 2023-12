Online shoppen und Gutes tun!

Wir versichern: Jeden Euro, den du an die DKMS spendest, setzen wir ausschließlich dafür ein, die Überlebenschancen von Blutkrebspatient:innen zu verbessern. Selbst wenn viele Menschen jeweils nur eine kleine Summe spenden, erreichen wir in der Gemeinschaft Großes. Diese Zuwendungen helfen uns dabei, unsere Vision „Wir besiegen Blutkrebs“ wahr werden zu lassen.

Du kannst uns zum Beispiel aktiv finanziell unterstützen, wenn du online in deinen Lieblingsshops einkaufst. Du tust also ohne Mehraufwand etwas Gutes, denn bei jedem Einkauf gehen bis zu 10 % deines Warenkorbwerts an die DKMS – ohne dass dir dabei Mehrkosten entstehen.

So einfach geht's

Klicke auf einen der unten aufgeführten Shops oder wähle im Menü unter „weitere Shopping-Möglichkeiten“ einen Onlinehändler aus. Kaufe anschließend nach Herzenslust und wie gewohnt ein. Ohne dass dir Mehrkosten dabei entstehen, erhalten wir als DKMS von deinem ausgewählten Shop eine anteilige Geldspende.

Die Shops erreichst du über unseren Partner WeCanHelp.

Wie funktioniert WeCanHelp?

Wenn du über WeCanHelp bei einem Partnershop einkaufst, erhält WeCanHelp eine Provision vom jeweiligen Shop, der von deinem Einkauf profitiert hat. 10 % dieser Provision werden einbehalten, um die Kosten des Dienstes zu decken. Die restlichen 90 % gehen als Spende an die DKMS.

Mitmachen ist für dich kostenfrei – uns hilfst du bereits mit ein paar Klicks!

Hier erhältst du weitere Informationen

Bitte vermeide Werbeblocker (Ad-Blocker) und Cookies von Drittanbietern, um nicht blockiert zu werden.





Qualität und Vertrauenswürdigkeit sind die Grundsätze unserer Arbeit und stehen im Fokus unseres Handelns. Mit der Verwendung des Ethik-Signet des Deutschen Fundraising Verbandes verpflichten wir uns als Organisation, die „19 Grundregeln für eine gute, ethische Fundraisingpraxis“ einzuhalten. Das Siegel steht u.a. für: Integrität, Fairness, Datenschutz, Transparenz. Weitere Informationen finden Sie hier.