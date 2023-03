ANDREAS WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Seit über 30 Jahren ist Andreas der Lebensmensch von Bettina. In all den Jahren haben sie gemeinsam Erfolge gefeiert und Niederlagen überwunden, Krisen gemeistert und Sorglosigkeit genossen. Doch im Oktober dieses Jahres bekam er die Diagnose Blutkrebs und ist um zu überleben auf eine Stammzellspende angewiesen.



Andreas war viele Jahre im Freizeitsport aktiv und hat eine eigenen Karate Abteilung in seinem Sportverein aufgebaut und eine Thai Chi Gruppe gegründet. Jetzt ist er auf die Hilfe anderer angewiesen. Bislang ist weltweit kein:e passende:r Spender:in für ihn gefunden worden. Um ihm und anderen Patient:innen zu helfen, starten seine Frau Bettina und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Online-Aktion.

Sie bitten alle Menschen um Hilfe, denn besonders jetzt in der aktuellen Situation müssen wir gemeinsam stark sein: „Wir wollen zusammenhalten und für einander da sein. Deswegen: Lasst Euch registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden und für Andreas und andere Patienten zum Helden werden!" Jede:r zwischen 17 und 55 Jahren kann sich registrieren lassen.